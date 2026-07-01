In Mexiko wächst das Vertrauen, dass die geliebten Fußballstars des Landes bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis zum Ende durchhalten und am 19. Juli den größten Preis des Sports gewinnen können.
Die WM-Mitgastgeber, El Tri, gehörten zu nur drei Teams, die mit makelloser Bilanz in die K.-o.-Runde einzogen, die anderen waren Frankreich und Argentinien. Auch beim Sieg gegen Ecuador in der Runde der letzten 32 hielten sie ihre beeindruckende Defensivbilanz und kassierten weiter kein einziges Gegentor.
Als Mexiko die Weltmeisterschaft 1970 und 1986 ausrichtete, erreichte das Team in beiden Fällen das Viertelfinale. Dass es nun im Achtelfinale auf heimischem Boden spielt, wird die Mannschaft zusätzlich antreiben, diese früheren Erfolge zu wiederholen und sogar zu übertreffen.
Als Nächstes wartet auf Javier Aguirres Mannschaft an diesem Sonntag (5. Juli) England im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt.
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Lasst euch von GOAL alle möglichen Wege und Gegner zeigen, die Mexiko zwischen jetzt und dem WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie ihr Tickets buchen könnt, um das Team auf dem Weg zum globalen Ruhm live zu sehen.
Mexikos Spiele und Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2026
Datum
Spiel (lokale Anstoßzeit)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Donnerstag, 11. Juni
Mexiko vs. Südafrika (13 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
Mexiko gewann 2:0
Donnerstag, 18. Juni
Mexiko vs. Südkorea (19 Uhr CST)
Estadio Akron, Zapopan
Mexiko gewann 1:0
Mittwoch, 24. Juni
Mexiko vs. Tschechische Republik (19 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
Mexiko gewann 3:0
Dienstag, 30. Juni
Mexiko vs. Ecuador (19 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
Mexiko gewann 2:0
Sonntag, 5. Juli
Mexiko vs. England (18 Uhr CST)
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
Mexikos Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da Mexiko die Gruppe A als Erster abgeschlossen hat, folgen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen das Team spielen wird, wenn es den Einzug ins WM-Finale am 19. Juli schaffen sollte.
Nach dem Sieg in der Runde der letzten 32 gegen Ecuador trifft Mexiko nun im Achtelfinale im Estadio Azteca auf England . El Tri hat seit der Eröffnung des ikonischen Stadions im Jahr 1966 dort in Pflichtländerspielen nur zweimal verloren.
Danach geht es im Viertelfinale gegen Brasilien oder Norwegen, im Halbfinale wäre Argentinien/Ägypten/Schweiz/Kolumbien der Gegner und im Finale vielleicht Spanien/Frankreich/Portugal.
Datum (lokale Anstoßzeit)
Runde
Austragungsort
Mögliches Spiel
Tickets
5. Juli (18 Uhr CST)
Achtelfinale
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
Mexiko vs. England
11. Juli (17 Uhr ET)
Viertelfinale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Spiel 99: vs. Brasilien oder Norwegen
15. Juli (15 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Spiel 102: vs. Sieger Spiel 100
19. Juli (15 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: vs. Sieger Spiel 101
Gruppe A - Abschlusstabelle
Rang
Team
Spiele
S
U
N
TF
GT
TD
Pkt
Status
1.
Mexiko
3
3
0
0
6
0
+6
9
Qualifiziert
2.
Südafrika
3
1
1
1
2
3
-1
4
Qualifiziert
3.
Südkorea
3
1
0
2
2
3
-1
3
Ausgeschieden
4.
Tschechische Republik
3
0
1
2
2
6
-4
1
Ausgeschieden
So kauft ihr Mexiko-WM-Tickets
Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Anders als bei den Verlosungen handelt es sich dabei um Transaktionen in Echtzeit. Dies ist das letzte Zeitfenster, um direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Resale-Marktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmarktplätze: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Das sind oft die besten Optionen für K.-o.-Spiele mit hoher Nachfrage, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüft vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärseite.
Mexiko-WM-Tickets: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase begannen bei nur 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis auf 6.730 $ gestiegen sind, ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Wiederverkäufe noch deutlich darüber liegen können.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Daten
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt
4. Juli bis 7. Juli
Achtelfinale
240 $ bis 640 $
650 $ bis 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli bis 11. Juli
Viertelfinale
450 $ bis 1.775 $
850 $ bis 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli bis 15. Juli
Halbfinale
930 $ bis 3.295 $
1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ bis 800 $
500 $ bis 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
Finale der FIFA-Weltmeisterschaft (MetLife Stadium)
1.490 $ bis 7.875 $
5.900 $ bis 38.000 $+ (15.240 $)
Wer steht im Mexiko-Kader für die Weltmeisterschaft 2026?
Hier ist der offizielle 26-Mann-Kader, der Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Guillermo Ochoa
AEL Limassol
Raúl Rangel
Chivas / Guadalajara
Carlos Acevedo
Santos Laguna
Verteidiger
Edson Álvarez
Fenerbahçe
César Montes
Lokomotiv Moskau
Johan Vásquez
Genua
Jesús Gallardo
Toluca
Jorge Sánchez
PAOK
Israel Reyes
Club América
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
Mittelfeldspieler
Luis Chávez
Dynamo Moskau
Álvaro Fidalgo
Real Betis
Orbelín Pineda
AEK Athen
Luis Romo
Chivas / Guadalajara
Érik Lira
Cruz Azul
Obed Vargas
Atlético Madrid
Brian Gutiérrez
Chivas / Guadalajara
Gilberto Mora
Tijuana
Stürmer
Raúl Jiménez
Fulham
Santiago Giménez
AC Mailand
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Roberto Alvarado
Chivas / Guadalajara
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Anderlecht
Guillermo Martínez
UNAM Pumas
Armando González
Chivas / Guadalajara
Shop: Mexiko-Kits für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Mexiko hat ein von adidas entworfenes Trikot für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, das tief mit seinen Wurzeln verbunden ist und zugleich die Zukunft aufgreift.
Das mexikanische Heimtrikot verbindet Tradition und Zukunft mit einer tiefgrünen Grundfarbe, die von geometrischen Mustern mit Azteken-Inspiration überlagert wird. Das Trikot feiert die Leidenschaft einer Nation, die Fußball lebt und atmet, und fängt die Energie ein, die Generationen von Fans verbindet. Im Nacken steht der Satz „SOMOS MÉXICO“ - „Wir sind Mexiko“ - eine kraftvolle Botschaft der Einheit und des nationalen Stolzes. Moderne Akzente wie markante Schulterstreifen und die fortschrittliche adidas-Kühltechnologie sind ebenfalls Teil des Designs und sorgen dafür, dass Leistung und Identität nahtlos zusammenkommen.
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