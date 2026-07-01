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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mexikos Weg ins WM-Finale: Achtelfinalspiel gegen England, mögliche Turnierbaum-Szenarien, Spielplan und mehr Informationen

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Mexiko
Raul Jiménez
S. Gimenez

Wo werden die Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft spielen und auf wen könnten sie treffen, wenn sie es bis ins Finale schaffen?

In Mexiko wächst das Vertrauen, dass die geliebten Fußballstars des Landes bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis zum Ende durchhalten und am 19. Juli den größten Preis des Sports gewinnen können.

Die WM-Mitgastgeber, El Tri, gehörten zu nur drei Teams, die mit makelloser Bilanz in die K.-o.-Runde einzogen, die anderen waren Frankreich und Argentinien. Auch beim Sieg gegen Ecuador in der Runde der letzten 32 hielten sie ihre beeindruckende Defensivbilanz und kassierten weiter kein einziges Gegentor.

Als Mexiko die Weltmeisterschaft 1970 und 1986 ausrichtete, erreichte das Team in beiden Fällen das Viertelfinale. Dass es nun im Achtelfinale auf heimischem Boden spielt, wird die Mannschaft zusätzlich antreiben, diese früheren Erfolge zu wiederholen und sogar zu übertreffen.

Als Nächstes wartet auf Javier Aguirres Mannschaft an diesem Sonntag (5. Juli) England im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt.

Die Analyse der möglichen Wege ins Finale zeigt, wie entscheidend die Platzierung in der Gruppenphase und der potenziell vermiedene Turnierpfad für Titelkandidaten sind. Damit eure individuellen Wettscheine von Tag eins an durch außergewöhnliche Anmeldeprämien unterstützt werden, ist die Eingabe eines Registrierungscodes ein Muss. Schaut euch unsere Schritt-für-Schritt-Analyse an, um euch mit unserem aktuellen bet365-Bonuscode eure Willkommensprämien zu sichern.

Lasst euch von GOAL alle möglichen Wege und Gegner zeigen, die Mexiko zwischen jetzt und dem WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie ihr Tickets buchen könnt, um das Team auf dem Weg zum globalen Ruhm live zu sehen.

Mexikos Spiele und Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum

Spiel (lokale Anstoßzeit)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Donnerstag, 11. Juni

Mexiko vs. Südafrika (13 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Mexiko gewann 2:0

Donnerstag, 18. Juni

Mexiko vs. Südkorea (19 Uhr CST)

Estadio Akron, Zapopan

Mexiko gewann 1:0

Mittwoch, 24. Juni

Mexiko vs. Tschechische Republik (19 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Mexiko gewann 3:0

Dienstag, 30. Juni

Mexiko vs. Ecuador (19 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Mexiko gewann 2:0

Sonntag, 5. Juli

Mexiko vs. England (18 Uhr CST)

Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Tickets

Mexikos Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Mexiko die Gruppe A als Erster abgeschlossen hat, folgen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen das Team spielen wird, wenn es den Einzug ins WM-Finale am 19. Juli schaffen sollte.

Nach dem Sieg in der Runde der letzten 32 gegen Ecuador trifft Mexiko nun im Achtelfinale im Estadio Azteca auf England . El Tri hat seit der Eröffnung des ikonischen Stadions im Jahr 1966 dort in Pflichtländerspielen nur zweimal verloren.

Danach geht es im Viertelfinale gegen Brasilien oder Norwegen, im Halbfinale wäre Argentinien/Ägypten/Schweiz/Kolumbien der Gegner und im Finale vielleicht Spanien/Frankreich/Portugal.

Datum (lokale Anstoßzeit)

Runde

Austragungsort

Mögliches Spiel

Tickets

5. Juli (18 Uhr CST)

Achtelfinale

Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Mexiko vs. England

Tickets

11. Juli (17 Uhr ET)

Viertelfinale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Spiel 99: vs. Brasilien oder Norwegen

Tickets

15. Juli (15 Uhr ET)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Spiel 102: vs. Sieger Spiel 100

Tickets

19. Juli (15 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: vs. Sieger Spiel 101

Tickets

Gruppe A - Abschlusstabelle

Rang

Team

Spiele

S

U

N

TF

GT

TD

Pkt

Status

1.

Mexiko

3

3

0

0

6

0

+6

9

Qualifiziert

2.

Südafrika

3

1

1

1

2

3

-1

4

Qualifiziert

3.

Südkorea

3

1

0

2

2

3

-1

3

Ausgeschieden

4.

Tschechische Republik

3

0

1

2

2

6

-4

1

Ausgeschieden

So kauft ihr Mexiko-WM-Tickets

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Anders als bei den Verlosungen handelt es sich dabei um Transaktionen in Echtzeit. Dies ist das letzte Zeitfenster, um direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Resale-Marktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmarktplätze: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Das sind oft die besten Optionen für K.-o.-Spiele mit hoher Nachfrage, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüft vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärseite.

Mexiko-WM-Tickets: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase begannen bei nur 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis auf 6.730 $ gestiegen sind, ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Wiederverkäufe noch deutlich darüber liegen können.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt

4. Juli bis 7. Juli

Achtelfinale

240 $ bis 640 $

650 $ bis 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli bis 11. Juli

Viertelfinale

450 $ bis 1.775 $

850 $ bis 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli bis 15. Juli

Halbfinale

930 $ bis 3.295 $

1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ bis 800 $

500 $ bis 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

Finale der FIFA-Weltmeisterschaft (MetLife Stadium)

1.490 $ bis 7.875 $

5.900 $ bis 38.000 $+ (15.240 $)

Wer steht im Mexiko-Kader für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-Mann-Kader, der Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Verteidiger

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moskau


Johan Vásquez

Genua


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Mittelfeldspieler

Luis Chávez

Dynamo Moskau


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Athen


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Stürmer

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Mailand


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

UNAM Pumas


Armando González

Chivas / Guadalajara

Shop: Mexiko-Kits für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Mexiko hat ein von adidas entworfenes Trikot für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, das tief mit seinen Wurzeln verbunden ist und zugleich die Zukunft aufgreift.

Das mexikanische Heimtrikot verbindet Tradition und Zukunft mit einer tiefgrünen Grundfarbe, die von geometrischen Mustern mit Azteken-Inspiration überlagert wird. Das Trikot feiert die Leidenschaft einer Nation, die Fußball lebt und atmet, und fängt die Energie ein, die Generationen von Fans verbindet. Im Nacken steht der Satz „SOMOS MÉXICO“ - „Wir sind Mexiko“ - eine kraftvolle Botschaft der Einheit und des nationalen Stolzes. Moderne Akzente wie markante Schulterstreifen und die fortschrittliche adidas-Kühltechnologie sind ebenfalls Teil des Designs und sorgen dafür, dass Leistung und Identität nahtlos zusammenkommen.

So könnt ihr Mexiko-Spiele mit einem VPN sehen

Ein VPN wie ExpressVPN ermöglicht es euch, online eine sichere, verschlüsselte Verbindung herzustellen.

Indem ihr euren Standort virtuell in ein Land verlegt, in dem das Spiel übertragen wird, könnt ihr Blackout-Beschränkungen umgehen und euer Lieblingsteam live sehen. Außerdem könnt ihr euch unseren Leitfaden zu den besten VPNs zum Streamen von Sport ansehen.


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