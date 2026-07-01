In Mexiko wächst das Vertrauen, dass die geliebten Fußballstars des Landes bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis zum Ende durchhalten und am 19. Juli den größten Preis des Sports gewinnen können.

Die WM-Mitgastgeber, El Tri, gehörten zu nur drei Teams, die mit makelloser Bilanz in die K.-o.-Runde einzogen, die anderen waren Frankreich und Argentinien. Auch beim Sieg gegen Ecuador in der Runde der letzten 32 hielten sie ihre beeindruckende Defensivbilanz und kassierten weiter kein einziges Gegentor.

Als Mexiko die Weltmeisterschaft 1970 und 1986 ausrichtete, erreichte das Team in beiden Fällen das Viertelfinale. Dass es nun im Achtelfinale auf heimischem Boden spielt, wird die Mannschaft zusätzlich antreiben, diese früheren Erfolge zu wiederholen und sogar zu übertreffen.

Als Nächstes wartet auf Javier Aguirres Mannschaft an diesem Sonntag (5. Juli) England im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt.

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Lasst euch von GOAL alle möglichen Wege und Gegner zeigen, die Mexiko zwischen jetzt und dem WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie ihr Tickets buchen könnt, um das Team auf dem Weg zum globalen Ruhm live zu sehen.

Mexikos Spiele und Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel (lokale Anstoßzeit) Austragungsort Endstand / Tickets Donnerstag, 11. Juni Mexiko vs. Südafrika (13 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt Mexiko gewann 2:0 Donnerstag, 18. Juni Mexiko vs. Südkorea (19 Uhr CST) Estadio Akron, Zapopan Mexiko gewann 1:0 Mittwoch, 24. Juni Mexiko vs. Tschechische Republik (19 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt Mexiko gewann 3:0 Dienstag, 30. Juni Mexiko vs. Ecuador (19 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt Mexiko gewann 2:0 Sonntag, 5. Juli Mexiko vs. England (18 Uhr CST) Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets

Mexikos Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Mexiko die Gruppe A als Erster abgeschlossen hat, folgen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen das Team spielen wird, wenn es den Einzug ins WM-Finale am 19. Juli schaffen sollte.

Nach dem Sieg in der Runde der letzten 32 gegen Ecuador trifft Mexiko nun im Achtelfinale im Estadio Azteca auf England . El Tri hat seit der Eröffnung des ikonischen Stadions im Jahr 1966 dort in Pflichtländerspielen nur zweimal verloren.

Danach geht es im Viertelfinale gegen Brasilien oder Norwegen, im Halbfinale wäre Argentinien/Ägypten/Schweiz/Kolumbien der Gegner und im Finale vielleicht Spanien/Frankreich/Portugal.

Datum (lokale Anstoßzeit) Runde Austragungsort Mögliches Spiel Tickets 5. Juli (18 Uhr CST) Achtelfinale Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Mexiko vs. England Tickets 11. Juli (17 Uhr ET) Viertelfinale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Spiel 99: vs. Brasilien oder Norwegen Tickets 15. Juli (15 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Spiel 102: vs. Sieger Spiel 100 Tickets 19. Juli (15 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: vs. Sieger Spiel 101 Tickets

Gruppe A - Abschlusstabelle

Rang Team Spiele S U N TF GT TD Pkt Status 1. Mexiko 3 3 0 0 6 0 +6 9 Qualifiziert 2. Südafrika 3 1 1 1 2 3 -1 4 Qualifiziert 3. Südkorea 3 1 0 2 2 3 -1 3 Ausgeschieden 4. Tschechische Republik 3 0 1 2 2 6 -4 1 Ausgeschieden

So kauft ihr Mexiko-WM-Tickets

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Anders als bei den Verlosungen handelt es sich dabei um Transaktionen in Echtzeit. Dies ist das letzte Zeitfenster, um direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Resale-Marktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmarktplätze: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Das sind oft die besten Optionen für K.-o.-Spiele mit hoher Nachfrage, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüft vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärseite.

Mexiko-WM-Tickets: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase begannen bei nur 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis auf 6.730 $ gestiegen sind, ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Wiederverkäufe noch deutlich darüber liegen können.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt 4. Juli bis 7. Juli Achtelfinale 240 $ bis 640 $ 650 $ bis 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli bis 11. Juli Viertelfinale 450 $ bis 1.775 $ 850 $ bis 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli bis 15. Juli Halbfinale 930 $ bis 3.295 $ 1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ bis 800 $ 500 $ bis 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli Finale der FIFA-Weltmeisterschaft (MetLife Stadium) 1.490 $ bis 7.875 $ 5.900 $ bis 38.000 $+ (15.240 $)

Wer steht im Mexiko-Kader für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-Mann-Kader, der Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Verteidiger Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moskau

Johan Vásquez Genua

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Mittelfeldspieler Luis Chávez Dynamo Moskau

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athen

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Stürmer Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Mailand

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Shop: Mexiko-Kits für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Mexiko hat ein von adidas entworfenes Trikot für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, das tief mit seinen Wurzeln verbunden ist und zugleich die Zukunft aufgreift.

Das mexikanische Heimtrikot verbindet Tradition und Zukunft mit einer tiefgrünen Grundfarbe, die von geometrischen Mustern mit Azteken-Inspiration überlagert wird. Das Trikot feiert die Leidenschaft einer Nation, die Fußball lebt und atmet, und fängt die Energie ein, die Generationen von Fans verbindet. Im Nacken steht der Satz „SOMOS MÉXICO“ - „Wir sind Mexiko“ - eine kraftvolle Botschaft der Einheit und des nationalen Stolzes. Moderne Akzente wie markante Schulterstreifen und die fortschrittliche adidas-Kühltechnologie sind ebenfalls Teil des Designs und sorgen dafür, dass Leistung und Identität nahtlos zusammenkommen.

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