In Mexiko wächst die Zuversicht, dass die Fußballstars bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis zum Ende durchhalten und am 19. Juli den Titel holen.

Die Co-Gastgeber, "El Tri", zogen mit einer makellosen Bilanz in die K.o.-Runde ein – neben Frankreich und Argentinien. Auch im Sechzehntelfinale gegen Ecuador blieben sie ohne Gegentor.

Als Mexiko 1970 und 1986 die Weltmeisterschaft ausrichtete, kam die Mannschaft jeweils ins Viertelfinale. Das Achtelfinale auf heimischem Boden soll sie nun zusätzlich anspornen, an diese Erfolge anzuknüpfen und sie zu übertreffen.

Als Nächstes spielt die Mannschaft von Javier Aguirre am Sonntag (5. Juli) gegen England im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt.

GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die Mexiko bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.

Spielplan und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Donnerstag, 11. Juni Mexiko gegen Südafrika (13:00 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt Mexiko gewann 2:0 Donnerstag, 18. Juni Mexiko gegen Südkorea (19:00 Uhr CST) Estadio Akron, Zapopan Mexiko gewann 1:0 Mittwoch, 24. Juni Mexiko gegen Tschechien (19:00 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt Mexiko gewann 3:0 Dienstag, 30. Juni Mexiko gegen Ecuador (19:00 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt Mexiko gewann 2:0 Sonntag, 5. Juli Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST) Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets

Mexikos Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Mexiko Gruppe A gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins Finale am 19. Juli einzieht.

Nach dem Sieg gegen Ecuador in der Runde der 32 trifft Mexiko nun im Achtelfinale im Estadio Azteca auf England. Seit der Eröffnung des legendären Stadions im Jahr 1966 hat "El Tri" dort in offiziellen Länderspielen nur zweimal verloren.

Im Viertelfinale träfe die Mannschaft auf Brasilienoder Norwegen, im Halbfinale möglicherweise auf Argentinien oder Kolumbien. Im Finale könnte der Gegner Spanien, Frankreich oder Portugal sein.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 5. Juli (18:00 Uhr CST) Achtelfinale Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Mexiko gegen England Tickets 11. Juli (17:00 Uhr ET) Viertelfinale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Spiel 99: gegen Brasilien oder Norwegen Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Gruppe A – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Stand 1. Mexiko 3 3 0 0 6 0 +6 9 Qualifiziert 2. Südafrika 3 1 1 1 2 3 -1 4 Qualifiziert 3. Südkorea 3 1 0 2 2 3 -1 3 Ausgeschieden 4. Tschechische Republik 3 0 1 2 2 6 -4 1 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in Mexiko

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Mexiko: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum Kader Mexikos für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Verteidiger Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moskau

Johan Vásquez Genua

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Mittelfeldspieler Luis Chávez Dynamo Moskau

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athen

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Stürmer Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Mailand

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

Shop: Mexiko – Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Mexiko trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein von adidas entworfenes Trikot, das Tradition und Zukunft verbindet.

Das Heimtrikot verbindet Tradition und Zukunft. Ein tiefer Grünton trifft auf aztekisch inspirierte geometrische Muster. Das Design zeigt die Leidenschaft einer Nation, die für Fußball lebt. Es vereint Generationen von Fans. Im Nackenbereich prangt der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" – "Wir sind Mexiko" – eine klare Botschaft von Einheit und Stolz. Markante Schulterstreifen und die adidas-Kühltechnologie verbinden Leistung und Identität.

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