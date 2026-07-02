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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Mexikos Weg ins WM-Finale: Achtelfinale gegen England, mögliche Szenarien, Spielplan und weitere Infos

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Mexiko
Raul Jiménez
S. Gimenez

Wo spielen die Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft, und auf wen treffen sie im Finale?

In Mexiko wächst die Zuversicht, dass die Fußballstars bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bis zum Ende durchhalten und am 19. Juli den Titel holen.

Die Co-Gastgeber, "El Tri", zogen mit einer makellosen Bilanz in die K.o.-Runde ein – neben Frankreich und Argentinien. Auch im Sechzehntelfinale gegen Ecuador blieben sie ohne Gegentor.

Als Mexiko 1970 und 1986 die Weltmeisterschaft ausrichtete, kam die Mannschaft jeweils ins Viertelfinale. Das Achtelfinale auf heimischem Boden soll sie nun zusätzlich anspornen, an diese Erfolge anzuknüpfen und sie zu übertreffen.

Als Nächstes spielt die Mannschaft von Javier Aguirre am Sonntag (5. Juli) gegen England im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt.

GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die Mexiko bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.

Spielplan und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Donnerstag, 11. Juni

Mexiko gegen Südafrika (13:00 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Mexiko gewann 2:0

Donnerstag, 18. Juni

Mexiko gegen Südkorea (19:00 Uhr CST)

Estadio Akron, Zapopan

Mexiko gewann 1:0

Mittwoch, 24. Juni

Mexiko gegen Tschechien (19:00 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Mexiko gewann 3:0

Dienstag, 30. Juni

Mexiko gegen Ecuador (19:00 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

Mexiko gewann 2:0

Sonntag, 5. Juli

Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)

Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Tickets

Mexikos Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Mexiko Gruppe A gewann, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte, an denen das Team spielt, wenn es ins Finale am 19. Juli einzieht.

Nach dem Sieg gegen Ecuador in der Runde der 32 trifft Mexiko nun im Achtelfinale im Estadio Azteca auf England. Seit der Eröffnung des legendären Stadions im Jahr 1966 hat "El Tri" dort in offiziellen Länderspielen nur zweimal verloren.

Im Viertelfinale träfe die Mannschaft auf Brasilienoder Norwegen, im Halbfinale möglicherweise auf Argentinien oder Kolumbien. Im Finale könnte der Gegner Spanien, Frankreich oder Portugal sein.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

5. Juli (18:00 Uhr CST)

Achtelfinale

Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Mexiko gegen England

Tickets

11. Juli (17:00 Uhr ET)

Viertelfinale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Spiel 99: gegen Brasilien oder Norwegen

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr ET)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101

Tickets

Gruppe A – Endstand

Platz

Mannschaft

Gespielte Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Stand

1.

Mexiko

3

3

0

0

6

0

+6

9

Qualifiziert

2.

Südafrika

3

1

1

1

2

3

-1

4

Qualifiziert

3.

Südkorea

3

1

0

2

2

3

-1

3

Ausgeschieden

4.

Tschechische Republik

3

0

1

2

2

6

-4

1

Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in Mexiko

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Mexiko: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum Kader Mexikos für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Guillermo Ochoa

AEL Limassol


Raúl Rangel

Chivas / Guadalajara


Carlos Acevedo

Santos Laguna

Verteidiger

Edson Álvarez

Fenerbahçe


César Montes

Lokomotiv Moskau


Johan Vásquez

Genua


Jesús Gallardo

Toluca


Jorge Sánchez

PAOK


Israel Reyes

Club América


Mateo Chávez

AZ Alkmaar

Mittelfeldspieler

Luis Chávez

Dynamo Moskau


Álvaro Fidalgo

Real Betis


Orbelín Pineda

AEK Athen


Luis Romo

Chivas / Guadalajara


Érik Lira

Cruz Azul


Obed Vargas

Atlético Madrid


Brian Gutiérrez

Chivas / Guadalajara


Gilberto Mora

Tijuana

Stürmer

Raúl Jiménez

Fulham


Santiago Giménez

AC Mailand


Julián Quiñones

Al-Qadsiah


Roberto Alvarado

Chivas / Guadalajara


Alexis Vega

Toluca


César Huerta

Anderlecht


Guillermo Martínez

UNAM Pumas


Armando González

Chivas / Guadalajara

Shop: Mexiko – Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Mexiko trägt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ein von adidas entworfenes Trikot, das Tradition und Zukunft verbindet.

Das Heimtrikot verbindet Tradition und Zukunft. Ein tiefer Grünton trifft auf aztekisch inspirierte geometrische Muster. Das Design zeigt die Leidenschaft einer Nation, die für Fußball lebt. Es vereint Generationen von Fans. Im Nackenbereich prangt der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" – "Wir sind Mexiko" – eine klare Botschaft von Einheit und Stolz. Markante Schulterstreifen und die adidas-Kühltechnologie verbinden Leistung und Identität.

So sehen Sie die Spiele Mexikos mit einem VPN

Ein VPN wie ExpressVPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung und schützt Ihre Daten.

Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel übertragen wird, umgehen Sie Übertragungssperren und sehen Ihre Lieblingsmannschaft live. Lesen Sie auch unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.