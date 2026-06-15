Mexiko vs. Südkorea: Alle Infos zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Guadalajara Stadium

Das Spiel Mexiko gegen die Republik Korea beginnt am 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr EST und am 19. Juni 2026 um 01:00 Uhr GMT.

Getty Images

Mexiko gegen Südkorea: Hintergrund

Das Duell in Jalisco ist wichtig, weil beide Teams die alleinige Führung in Gruppe A anstreben. Nach kontrasterreichen Erfolgen am ersten Spieltag – Mexiko setzte sich vor heimischem Publikum 2:0 gegen Südafrika durch, Südkorea gewann 2:1 nach Rückstand gegen Tschechien – ist der Fehlerspielraum im Guadalajara-Stadion gering. Beide Teams wissen, dass die psychologische Dynamik und eine schnelle Regeneration nach den intensiven Auftaktspielen über den weiteren Turnierverlauf entscheiden können.

Der erfahrene mexikanische Nationaltrainer Javier Aguirre will, dass El Tri die frühe Tabellenführung in der Gruppe nutzt. Er verlässt sich auf sein ausgeglichenes, energisches Team – beflügelt von den Torschützen des Auftaktspiels, Julián Quiñones und Raúl Jiménez –, um Ballbesitz zu kontrollieren, den Heimvorteil zu nutzen und ein Tempo vorzugeben, das die gegnerischen Reihen ermüden soll. Auf der anderen Seite steht eine taktisch geordnete, technisch starke südkoreanische Mannschaft, die im ersten Spiel einen frühen Rückstand wettgemacht hat. Hwang In-beom treibt das Team an, Son Heung-min sorgt stets für Torgefahr. Die Taegeuk Warriors setzen auf eine kompakte Abwehr und schnelle Konter, sobald Disziplin gefragt ist.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen und live streamen

Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag präsentiert?

Mexiko 2:0 Südafrika

Die Mannschaft von Javier Aguirre nutzte ihren Heimvorteil am Eröffnungstag des Turniers perfekt aus und ließ sich vom lautstarken Publikum im Stadion von Mexiko-Stadt beflügeln, um einen souveränen 2:0-Sieg über Südafrika einzufahren. Julián Quiñones beruhigte die anfängliche Nervosität, indem er El Tri bereits nach acht Minuten in Führung schoss. Nach den Roten Karten gegen Sphephelo "Yaya" Sithole und Themba Zwane verlor Südafrika die Ordnung, doch Mexiko blieb ruhig. Raúl Jiménez stellte in der 66. Minute mit einem kalten Abschluss den Endstand her; eine späte Rote Karte gegen Verteidiger César Montes trübte den sonst perfekten Abend.

Getty Images

Südkorea 2:1 Tschechien

Die Taegeuk Warriors zeigten im Guadalajara-Stadion große Widerstandskraft und schafften in der zweiten Halbzeit ein Comeback, um Tschechien mit 2:1 zu besiegen. Nach einer vorsichtigen ersten Halbzeit geriet Südkorea in der 58. Minute in Rückstand, als Ladislav Krejčí für die Europäer traf. Die Mannschaft von Hong Myung-bo gab jedoch nicht auf. Hwang In-beom glich in der 66. Minute aus, bevor der eingewechselte Stürmer Oh Hyeon-gyu in der 79. Minute den Siegtreffer erzielte und damit die ersten drei Punkte sicherte.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Mexiko (Javier Aguirre): Defensive Neuordnung & taktische Disziplin

Javier Aguirre muss das hochintensive, aggressive Pressingsystem, mit dem Südafrika in Mexiko-Stadt 2:0 besiegt wurde, nicht ändern, aber er muss dringend ein Disziplinproblem angehen. Obwohl seine Mannschaft das Auftaktspiel dominierte, sah Innenverteidiger César Montes in der 91. Minute die Rote Karte. Sein spätes Ausscheiden stört die eingespielte Abwehrreihe und hinterlässt eine große Lücke gegen Südkoreas schnellen Sturm.

Da der Innenverteidiger gesperrt ist, muss der Trainer das Abwehrzentrum umbauen. Er könnte Edson Álvarez zurückziehen oder ein neues Duo neben Johan Vásquez aufstellen. Gegen die schnellen Konter der Südkoreaner darf die Abwehr nicht zu hoch stehen. Die Mittelfeldspieler Érik Lira und Álvaro Fidalgo müssen ihre Position halten und das neu formierte Innenverteidiger-Duo absichern, damit Son Heung-min und Lee Kang-in keine Lücken in der Abwehr nutzen können.

Südkorea (Hong Myung-bo): Verteidigung im Strafraum & anhaltende Kontrolle im Mittelfeld

Die Mannschaft von Hong Myung-bo zeigte Charakter und kam zu einem 2:1-Sieg gegen Tschechien, doch am zweiten Spieltag muss die Verteidigung von Standardsituationen und hohen Bällen deutlich besser werden. Südkorea dominierte lange Phasen in Guadalajara, geriet aber in der 58. Minute nach einem einfachen Einwurf und einem ungedeckten Kopfball von Ladislav Krejčí in Rückstand.

Gegen eine mexikanische Mannschaft, die auf gefährliche Flanken setzt – wie die von Roberto Alvarado, die am ersten Spieltag Raúl Jiménez’ wichtiges Tor vorbereitete –, darf sich die Abwehr Südkoreas keine Nachlässigkeiten leisten. Innenverteidiger Kim Min-jae muss den Strafraum mit klarer Autorität organisieren und von seinen Außenverteidigern eine engere Zonenmarkierung einfordern, um Mexikos flankenlastiges Spielkonzept zu neutralisieren. Hwang In-beom und Paik Seung-ho dürfen sich nicht darauf verlassen, dass späte Wechsel wie Oh Hyeon-gyu sie retten, sondern müssen von Beginn an das Mittelfeld kontrollieren und den Lärm der mexikanischen Fans aushalten.

Was sind die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag?

Getty Images

Mannschaftsnachrichten Mexiko

Javier Aguirres größte Aufgabe vor dem Spiel in Guadalajara ist die Abwehr. Innenverteidiger César Montes fehlt im zweiten Gruppenspiel wegen einer Sperre, wodurch eine Lücke im Zentrum entsteht. Aguirre dürfte Edson Álvarez in die Startelf beordern, damit dieser tiefer agiert und neben Johan Vásquez spielt. Alternativ stellt der Coach die Abwehr um, um gegen den schnellen asiatischen Angriff physisch präsent zu bleiben.

Positiv: Der Rest von El Tri überstand das Auftaktspiel ohne neue Verletzungen. Julián Quiñones und Raúl Jiménez behalten ihre Plätze im Angriff, weil beide am ersten Spieltag trafen. Flügelspieler wie Roberto Alvarado und César Huerta drängen auf mehr Einsatzzeit, um der Offensive frische Energie zu geben, die sich früh für die Runde der letzten 32 qualifizieren will.

Team-News Südkorea

Hong Myung-bo geht mit einer sauberen Verletzungs- und Disziplinarbilanz in die Partie. Nach dem 2:1-Comeback gegen Tschechien meldet der Kader keine neuen Verletzungen oder Sperren, sodass der Trainer aus dem Vollen schöpfen kann.

Im Sturm stellt sich jedoch ein Luxusproblem: Oh Hyeon-gyu, der in Guadalajara in der 79. Minute den Siegtreffer erzielt hatte, drängt auf einen Platz in der Startelf und will als physischer Ankerpunkt agieren. Kapitän Son Heung-min und Lee Kang-in blieben vom Auftaktspiel unversehrt und wollen mit schnellem Umschaltspiel Mexikos neu formierte Abwehr testen.

Mexiko vs. Südkorea: Die wichtigsten Duelle

Raúl Jiménez gegen Kim Min-jae

Nach seinem präzisen Kopfballtreffer gegen Südafrika bleibt Raúl Jiménez der emotionale und taktische Dreh- und Angelpunkt in Javier Aguirres Sturm. Mexikos offensives 4-3-3-System lebt von Jiménez’ Fähigkeit, mit dem Rücken zum Tor zu agieren, Innenverteidiger zu binden und mit überlappenden Flügelspielern wie Roberto Alvarado und Julián Quiñones zu kombinieren. Um die disziplinierte Abwehr zu knacken, muss Jiménez seine Erfahrung nutzen und im Strafraum Räume schaffen.

Innenverteidiger Kim Min-jae soll ihn stoppen. Er ist der stabile Abwehrchef. Südkorea kam gegen Tschechien nach Rückstand noch zu einem 2:1-Sieg, ließ aber bei Flanken und Standards Lücken und gestattete Ladislav Krejčí nach einem langen Einwurf einen ungedeckten Kopfball. Er muss seinen Strafraum klar kontrollieren, den Luftkampf gegen Jiménez gewinnen und seine Außenverteidiger so führen, dass Mexiko die Lücken in der südkoreanischen Flankendeckung nicht nutzt.

Getty Images

Lee Kang-in gegen Érik Lira

Lee Kang-in agiert als Südkoreas wichtigster kreativer Spieler auf den Außenbahnen und zwischen den Linien. Er trieb das Team beim Comeback in der zweiten Halbzeit in Guadalajara an. Dank seiner Technik und Spielübersicht will er jede Lücke nutzen, die die nach vorne stürmende mexikanische Abwehr hinterlässt. Sein Hauptziel: schnelle, vertikale Konter einleiten und die Vorstöße von Son Heung-min und Oh Hyeon-gyu bedienen.

Diese Verbindung will Érik Lira kappen. Der mexikanische Sechser agiert als defensiver Zerstörer. Innenverteidiger César Montes ist gesperrt, daher wird Liras "Drecksarbeit" vor einer umgebauten Abwehr entscheidend. Er muss seine Position halten, Lees Passwege aggressiv stören und nachrückende Mittelfeldspieler abdecken, damit die Co-Gastgeber in den zentralen Umschaltzonen nicht überlaufen werden.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe A?

Da beide Teams am ersten Spieltag klar gewonnen haben, entwickelt sich in Gruppe A ein direkter Kampf um Platz eins. Mexiko führt dank der besseren Tordifferenz (+2) nach dem 2:0 gegen Südafrika, Südkorea folgt nach dem 2:1 gegen Tschechien mit ebenfalls drei Punkten. Ein Sieg in diesem zweiten Spiel in Guadalajara bedeutet für eine der beiden Mannschaften den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde.

Gewinnt Mexiko,

Ein zweiter Sieg würde Javier Aguirres Team auf sechs Punkte bringen und El Tri den Platz im Achtelfinale sichern, noch bevor das letzte Spiel stattfindet. Gewinnt Mexiko, übernimmt es allein die Tabellenführung, weil es dann mehr Punkte als Südkorea hätte. Ein solcher Erfolg würde Trainer Javier Aguirre erlauben, im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien Schlüsselspieler zu schonen, während der Druck auf Südkorea steigt, das im Parallelspiel um die restlichen Qualifikationsplätze kämpfen müsste.

Gewinnt Südkorea

Gewinnen die Taeguk Warriors, ziehen sie mit sechs Punkten an Mexiko vorbei und stehen allein an der Spitze der Gruppe A. Damit wäre das erste Ticket für die K.o.-Phase gelöst. Mit der Maximalausbeute reicht am letzten Spieltag ein Remis gegen Südafrika, um Platz eins zu sichern. Umgekehrt bliebe Mexiko bei drei Punkten und müsste das letzte Spiel gegen Tschechien gewinnen, um mindestens Rang zwei zu sichern und die unberechenbaren Platzierungsspiele zu vermeiden.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Guadalajara hält beide Teams an der Spitze, bringt sie auf vier Punkte und lässt sie ihr Schicksal selbst bestimmen. Ein Remis verhindert zwar, dass eine Mannschaft sofort die Spitze übernimmt, hält beide aber in der Pole-Position für das Achtelfinale. Vor dem letzten Spieltag würde Mexiko gegen Tschechien ein Unentschieden reichen, um einen der ersten beiden Plätze zu sichern, während Südkorea gegen Südafrika vor demselben Szenario stünde. Die endgültige Platzierung würde dann die Tordifferenz entscheiden.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Mexiko geht in dieser Partie der Gruppe A mit Trainer Javier Aguirre an den Start. Zu Verletzungen oder Sperren bei "El Tri" liegen derzeit keine Informationen vor, eine voraussichtliche Aufstellung hat der Verein noch nicht bestätigt. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Daten.

Auch für Südkoreas Nationaltrainer Myung-Bo Hong gibt es derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren, und er hat noch keine voraussichtliche Aufstellung genannt. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen vor dem Anpfiff, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Mexiko zeigt starke Form: Vier der letzten fünf Spiele gewann die Mannschaft, eines endete remis. Zuletzt siegte sie beim WM-Auftakt am 11. Juni 2:0 gegen Südafrika, am 5. Juni setzte sie sich im Test 5:1 gegen Serbien durch. Der einzige Punktverlust war ein 1:1 gegen Belgien im April. In diesen fünf Spielen erzielte El Tri elf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Südkorea gewann drei der letzten fünf Spiele. Am 12. Juni setzte sich die Mannschaft beim WM-Auftakt 2:1 gegen die Tschechische Republik durch. Am 31. Mai besiegte sie Trinidad und Tobago 5:0. In Freundschaftsspielen im März verlor sie 0:1 gegen Österreich und 0:4 gegen die Elfenbeinküste. In diesen fünf Spielen erzielte Südkorea neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell datiert vom 10. September 2025: Beide Teams trennten sich 2:2. Zuvor hatte Mexiko im November 2020 ein Freundschaftsspiel 3:2 gewonnen. In den jüngsten fünf Duellen holte Mexiko drei Siege, dazu kam ein Remis, während Südkorea einmal gewann: ein 2:1 bei der WM 2018 in Russland. Mexiko erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore, Südkorea sieben.

Tabelle



