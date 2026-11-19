So seht Ihr Mexiko U17 gegen Rumänien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Mexiko U17 und Rumänien U17 treffen in Gruppe K der U17-Weltmeisterschaft aufeinander. Beide Teams wollen ihre Position in der Tabelle verbessern.

Mexiko steht vor diesem Spiel unter Druck. Das Team zeigte im bisherigen Turnier wechselhafte Leistungen. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Portugal U17 im jüngsten Spiel muss es in der Gruppe Boden gutmachen.

Zuvor bewies Mexiko im Wettbewerb jedoch Widerstandskraft und holte ein 2:2-Unentschieden gegen Argentinien U17. Das Ergebnis zeigte, dass das Team trotz seiner wechselhaften Bilanz auf diesem Niveau mithalten kann.

Rumänien geht mit einer deutlich anderen Form in die Partie. Das Team hat in der Qualifikation zur U17-Europameisterschaft fünf Siege in Folge gefeiert und damit vor diesem Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft viel Schwung aufgenommen.

In diesen Qualifikationsspielen zeigte sich Rumänien äußerst effektiv, besiegte unter anderem Italien U17 und Portugal U17 und kassierte in den fünf Partien nur ein Gegentor. Allein diese Defensivbilanz macht das Team zu einem gefährlichen Gegner.

Mexiko steht derzeit auf Platz zwei der Gruppe K, Rumänien belegt Rang drei. Damit treffen zwei Teams direkt aufeinander, für die es noch um etwas geht.

Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte darüber, wo Ihr Mexiko U17 gegen Rumänien U17 sehen könnt, einschließlich Anstoßzeit sowie Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

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