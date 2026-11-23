So seht Ihr Mexiko U17 gegen Kamerun U17 mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking gilt? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst nutzen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Mexiko U17 trifft in Gruppe K der U17-Weltmeisterschaft auf Kamerun U17. Beide Teams wollen ihre Tabellenposition verbessern. Spielstätte und Stadt sind noch nicht bestätigt.

Mexiko geht mit guter Stimmung in die Partie. Das Team gewann sein jüngstes Spiel gegen Rumänien U17 mit 1:0 und rückte in der Gruppe auf Platz zwei vor.

Der Sieg gab einer bislang wechselhaften Turnierbilanz mehr Stabilität. Zuvor hatte Mexiko gegen Argentinien U17 ein 2:2 erreicht, gegen Portugal U17 aber mit 0:5 verloren.

Kamerun reist nach einem Rückschlag an. Das Team verlor sein jüngstes Spiel gegen Venezuela U17 mit 1:2.

Damit liegt Kamerun in Gruppe K auf Platz drei, einen Rang hinter Mexiko. Diesen Rückstand will das Team schnell aufholen.

Mexiko ist nach Form und Tabellenposition im Vorteil, doch in der Gruppe geht es weiterhin eng zu. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, einschließlich Anstoßzeit sowie Informationen zu TV-Übertragung und Livestream.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber bestätigt sind.

Teamnews und Kader