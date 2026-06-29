Mexiko gegen Ecuador, Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was ihr wissen müsst

Weltmeisterschaft - 1/16 30. Juni 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Mexiko gegen Ecuador wird am 30. Juni 2026 um 21:00 Uhr EST angepfiffen, beziehungsweise um 02:00 Uhr in den frühen Morgenstunden des 1. Juli, wenn ihr GMT nutzt.

Mexiko empfängt Ecuador in einem hitzigen WM-Duell im Sechzehntelfinale

Co-Gastgeber Mexiko kehrt ins ikonische Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt zurück, der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf England oder die DR Kongo. Welche Fans werden beim Schlusspfiff jubeln?

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Fast perfektes Mexiko wird nur schwer zu knacken sein

Die Mannschaft von Javier Aguirre gewann alle drei Gruppenspiele, ohne ein Gegentor zu kassieren, und geht mit einer Serie von sechs Siegen in Folge in dieses Duell. Die letzte Niederlage datiert aus dem letzten Spiel des Jahres 2025. Seitdem gab es neun Siege und zwei Unentschieden. In dieser Spielserie kassierte das Team nur zwei Gegentore. Mexiko würde nur zu gern die Viertelfinalteilnahmen von 1970 und 1986 einstellen oder sogar übertreffen, als das Land die größte Bühne des Weltfußballs ausrichtete. Tatsächlich ist Mexiko das erste Land überhaupt, das das Turnier zum dritten Mal ausrichtet. Aguirre könnte versucht sein, den 17-jährigen Gilberto Mora beginnen zu lassen, der gegen Czechia Geschichte schrieb, als er zum jüngsten Mexiko-Spieler wurde, der je ein WM-Spiel von Beginn an bestritt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das hochbegabte Talent von Tijuana zunächst von der Bank kommt.

Hohe körperliche Intensität und lautstarke Unterstützung auf den Rängen machen dieses interkontinentale Duell zu einem absoluten Highlight für neutrale Fußballanalysten. Um sicherzustellen, dass eure Spieltagsprognosen durch erstklassige Nutzervorteile unterstützt werden, ist die Nutzung eines Registrierungscodes ein kluger Schachzug. Lest unsere kurze Anleitung, um eure Prämien über unseren verifizierten betwinner promo code zu aktivieren.

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Ecuador kommt durch die Hintertür weiter

Ecuador von Sebastián Beccacece brauchte in der Gruppenphase eine Weile, um in Gang zu kommen, und blieb in den ersten beiden Partien jeweils ohne Tor. Entscheidend war jedoch, dass das Team im letzten Gruppenspiel nach Rückstand zurückkam und Deutschland verblüffte, womit es sich als viertbester Gruppendritter für diese Runde qualifizierte. Dieser Sieg beendete eine magere Serie von neun Spielen ohne Erfolg gegen europäische Teams. Ecuadors einziges bisheriges K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft endete 2006 mit einer 0:1-Niederlage gegen England. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte Ecuadors, dass das Land die Gruppenphase überstanden hat. Wenn sie also einen Helden suchen, könnte Nilson Angulo dieser Mann sein. Der 23-Jährige von Sunderland hat in drei seiner letzten sechs Länderspiele getroffen.

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Voraussichtliche Mexiko-Startelf

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Voraussichtliche Ecuador-Startelf

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Wichtige Statistiken zu Mexiko gegen Ecuador

Mexiko hat in den letzten 11 Spielen ab der 47. Minute kein Tor mehr kassiert.

Mexiko hat als Gastgeberland nur eines von 12 WM-Spielen verloren (8S, 3U).

Ecuador hat in den letzten 26 Spielen nie 2 oder mehr Tore kassiert.

13 von Ecuadors letzten 16 Spielen endeten mit weniger als 2,5 Toren insgesamt.

Die beiden Nationen trafen bereits 28-mal aufeinander, wobei Mexiko 17-mal gewann, Ecuador viermal und sieben Spiele unentschieden endeten.

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Mexikos 26-Mann-Kader

Torhüter: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Verteidiger: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Mittelfeldspieler: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Stürmer: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Ecuadors 26-Mann-Kader

Torhüter: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Verteidiger: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Mittelfeldspieler: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, ausgeliehen von Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Stürmer: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Teamnews & Kader

Mexiko wird von Javier Aguirre trainiert, allerdings liegen für El Tri derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startaufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Auch bei Ecuador und Trainer Sebastian Beccacece gibt es in den verfügbaren Daten weder bestätigte Ausfälle noch disziplinarische Bedenken. Aktualisierungen zu beiden Kadern werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald offizielle Informationen bestätigt sind.

Form

Direkter Vergleich

Zuletzt trafen die beiden Teams im Oktober 2025 aufeinander, als sie sich in einem Freundschaftsspiel 1:1 trennten. Davor gab es im Juli 2024 bei der Copa America ein 0:0. In den letzten fünf Duellen gewann Mexiko zweimal, Ecuador einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Mexiko gewann 2019 ein Freundschaftsspiel mit 3:2, Ecuador siegte 2021 mit 3:2.

Tabelle

Mexiko wurde Erster in Gruppe A, während Ecuador die Gruppenphase auf dem dritten Platz in Gruppe E beendete.