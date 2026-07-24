Jose Mourinho will bei Real Madrid laut Mundo Deportivo Arda Güler zur zentralen Figur machen. Nach dem Vorbild von Mesut Özil. Um das gewaltige Offensivpotenzial der Königlichen voll auszuschöpfen, plant der portugiesische Star-Coach im Bernabeu offenbar eine Renaissance des legendären Umschaltspiels früherer Tage.

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung liegt die besondere Priorität von Mourinhos Entwurf darin, das funktionierende Kombinationsspiel zu nutzen, das Güler zu Beginn der vergangenen Saison bereits mit Kylian Mbappe entwickelt hatte.

Die taktische Überlegung hinter dieser Maßnahme folgt einem bewährten Muster: Mbappe besetzt bei den Madrilenen exakt dieselbe Rolle, die einst Cristiano Ronaldo ausfüllte. Der 21-jährige Güler wiederum gilt intern als die ideale Besetzung, um jene Aufgaben zu replizieren, die Özil in seiner dreijährigen Ära im weißen Trikot bravourös meisterte.

Der Vergleich zwischen den beiden Technikern ist keineswegs neu und kursiert in den spanischen Medien bereits seit Gülers 30-Millionen-Euro-Wechsel von Fenerbahce nach Madrid im Sommer 2023. Neben den gemeinsamen türkischen Wurzeln glänzen beide Akteure durch ein progressives Passspiel, herausragende Spielübersicht auf engstem Raum sowie die Gabe, tiefstehende Abwehrreihen mit dem entscheidenden Pass auszuhebeln.

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Jose Mourinhos besonderer Plan mit Arda Güler

Dass ausgerechnet Mourinho nun wieder die Verantwortung an der Seitenlinie trägt, passt zu den Spekulationen. Schließlich war es der 63-Jährige, der während seiner ersten Amtszeit bei Real das Optimum aus Özil herausholte.

Seit seiner Ankunft in der spanischen Hauptstadt stagnierte die Entwicklung von Güler keineswegs, ein dauerhafter Stammplatz blieb ihm im hochkarätig besetzten Kader bislang jedoch verwehrt. Seine Einsatzzeiten verteilten sich variabel auf den rechten Flügel, die rechte Innenbahn sowie gelegentliche Aufgaben im tiefen Aufbauspiel - ein Umstand, der immerhin seine taktische Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellte.

Von einem Spieler dieses Typs, der vor allem stark in Sachen Kombinationsspiel und Kreativität ist, möchte Mourinho nun das Maximum herauskitzeln. Ob der Cheftrainer, der aktuell intensiv an der Kaderstruktur arbeitet, diesen Plan intern bereits hinterlegt hat, lässt die Mundo Deportivo derweil offen.

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Arda Güler soll bei Real "Mesut Özil 2.0" werden

Begünstigt wird das Vorhaben durch die Termine in der Saisonvorbereitung. Durch das frühe Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft kehrt Güler ohne die Belastung einer langen Länderspielserie zurück. Mourinho erhält dadurch die seltene Gelegenheit, im Sommer lückenlos mit dem Mittelfeldakteur auf dem Trainingsplatz zu arbeiten, ehe der Pflichtspielbetrieb anrollt.

Für Güler bietet sich somit die Chance, sich nachhaltig für eine klar definierte Hauptrolle im System zu empfehlen. Für Mourinho wiederum stellt die Vorbereitung die Testphase dar, um zu ermitteln, ob der Plan mit einer Rolle a la "Mesut Özil 2.0", wie es die Zeitung nennt, tatsächlich die gewünschten Ergebnisse bringt. Die spielerische Veranlagung dafür hat Güler in der Vergangenheit in jedem Fall bereits angedeutet.