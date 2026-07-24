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Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty
Jochen Tittmar

Mesut Özil soll das Vorbild sein! Jose Mourinho verfolgt offenbar spezielle Idee bei Star von Real Madrid

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Arda Güler

Jose Mourinho hat bei Real Madrid mit Arda Güler wohl Besonderes vor.

Jose Mourinho will bei Real Madrid laut Mundo Deportivo Arda Güler zur zentralen Figur machen. Nach dem Vorbild von Mesut Özil. Um das gewaltige Offensivpotenzial der Königlichen voll auszuschöpfen, plant der portugiesische Star-Coach im Bernabeu offenbar eine Renaissance des legendären Umschaltspiels früherer Tage.

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung liegt die besondere Priorität von Mourinhos Entwurf darin, das funktionierende Kombinationsspiel zu nutzen, das Güler zu Beginn der vergangenen Saison bereits mit Kylian Mbappe entwickelt hatte.

Die taktische Überlegung hinter dieser Maßnahme folgt einem bewährten Muster: Mbappe besetzt bei den Madrilenen exakt dieselbe Rolle, die einst Cristiano Ronaldo ausfüllte. Der 21-jährige Güler wiederum gilt intern als die ideale Besetzung, um jene Aufgaben zu replizieren, die Özil in seiner dreijährigen Ära im weißen Trikot bravourös meisterte.

Der Vergleich zwischen den beiden Technikern ist keineswegs neu und kursiert in den spanischen Medien bereits seit Gülers 30-Millionen-Euro-Wechsel von Fenerbahce nach Madrid im Sommer 2023. Neben den gemeinsamen türkischen Wurzeln glänzen beide Akteure durch ein progressives Passspiel, herausragende Spielübersicht auf engstem Raum sowie die Gabe, tiefstehende Abwehrreihen mit dem entscheidenden Pass auszuhebeln.

Arda Güler Real Madrid 2025Getty Images

Jose Mourinhos besonderer Plan mit Arda Güler

Dass ausgerechnet Mourinho nun wieder die Verantwortung an der Seitenlinie trägt, passt zu den Spekulationen. Schließlich war es der 63-Jährige, der während seiner ersten Amtszeit bei Real das Optimum aus Özil herausholte.

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Seit seiner Ankunft in der spanischen Hauptstadt stagnierte die Entwicklung von Güler keineswegs, ein dauerhafter Stammplatz blieb ihm im hochkarätig besetzten Kader bislang jedoch verwehrt. Seine Einsatzzeiten verteilten sich variabel auf den rechten Flügel, die rechte Innenbahn sowie gelegentliche Aufgaben im tiefen Aufbauspiel - ein Umstand, der immerhin seine taktische Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellte.

Von einem Spieler dieses Typs, der vor allem stark in Sachen Kombinationsspiel und Kreativität ist, möchte Mourinho nun das Maximum herauskitzeln. Ob der Cheftrainer, der aktuell intensiv an der Kaderstruktur arbeitet, diesen Plan intern bereits hinterlegt hat, lässt die Mundo Deportivo derweil offen.

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Arda Güler soll bei Real "Mesut Özil 2.0" werden

Begünstigt wird das Vorhaben durch die Termine in der Saisonvorbereitung. Durch das frühe Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft kehrt Güler ohne die Belastung einer langen Länderspielserie zurück. Mourinho erhält dadurch die seltene Gelegenheit, im Sommer lückenlos mit dem Mittelfeldakteur auf dem Trainingsplatz zu arbeiten, ehe der Pflichtspielbetrieb anrollt.

Für Güler bietet sich somit die Chance, sich nachhaltig für eine klar definierte Hauptrolle im System zu empfehlen. Für Mourinho wiederum stellt die Vorbereitung die Testphase dar, um zu ermitteln, ob der Plan mit einer Rolle a la "Mesut Özil 2.0", wie es die Zeitung nennt, tatsächlich die gewünschten Ergebnisse bringt. Die spielerische Veranlagung dafür hat Güler in der Vergangenheit in jedem Fall bereits angedeutet.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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