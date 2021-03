Mesut Özil bei Remis von Fenerbahce Istanbul verletzt ausgewechselt

Bitterer Abend für Mesut Özil: Der Weltmeister von 2014 verletzt sich beim Remis seines Klubs Fenerbahce Istanbul gegen Lukas Podolskis Klub.

Fenerbahce Istanbul hat im Kampf um die türkische Meisterschaft Punkte liegen lassen und muss zudem um Mesut Özil bangen. Beim 1:1 (0:1) gegen Antalyaspor um Lukas Podolski wurde der frühere Nationalspieler Özil angeschlagen ausgewechselt.

Fredy brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, Enner Valencia (83.) erzielte den späten Ausgleich für Fener.

Özil knickt um und muss raus

Özil, der von Beginn an auf dem Platz stand, knickte um und wurde in der 67. Minute vom Platz begleitet. Podolski, 2014 mit Özil in Brasilien Weltmeister, wurde in der 83. Minute eingewechselt.

Mit 55 Punkten beträgt der Rückstand des Tabellendritten Fenerbahce zu Spitzenreiter Galatasaray Istanbul zwei Zähler. Zweiter ist Stadtrivale Besiktas (57), der ein Spiel weniger absolviert hat.