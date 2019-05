Mesut Özil vom FC Arsenal provoziert Fans des FC Valencia mit Geste

Mesut Özil vom hat die Fans des während des Halbfinal-Rückspiels der Europa League mit einer Geste provoziert. Bei seiner Auswechslung legte er seinen Zeigefinger auf die Lippen und erntete damit wütende Reaktionen von den Rängen.

Erlebe die Europa League auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Als Trainer Unai Emery den ehemaligen Nationalspieler nach 62 Minuten vom Platz nahm, stand es 2:2, die spanischen Fans hatten entsprechend nach dem 1:3 im Hinspiel nur noch zarte Hoffnungen auf ein Weiterkommen ihrer Mannschaft.

Als Özil, wie in derartigen Situationen durchaus üblich, betont langsam vom Platz ging, führte dies zu einem Pfeifkonzert. Der 30-Jährige bedeutete daraufhin mit seiner Geste, dass die Fans im Mestalla lieber schweigen sollten.

Mesut Özil shushing Valencia fans is one the finer things in life... pic.twitter.com/nxgiwC9nhS