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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Christian Guinin

Merkwürdiges Stimmverhalten beim Ballon d'Or: Journalist bittet Harry Kane um Verzeihung

Bundesliga
H. Kane
Bayern München

Denkbar knapp gewinnt Harry Kane das Rennen um den Ballon d'Or 2026 vor seinen Widersachern Kylian Mbappe und Lamine Yamal. Mittlerweile tauchen immer mehr Stimmzettel der wahlberechtigten Journalisten auf - einer entschuldigt sich im Nachgang gar beim Bayern-Stürmer.

Obwohl das offizielle Endergebnis der Ballon-d'Or-Wahl 2026 erst am Samstag veröffentlich wird, tauchen im Netz seit Montagabend immer mehr vermeintliche Stimmzettel von Mitgliedern der wahlberechtigten Jury auf - unter anderem auch des kroatischen Journalisten Zdravko Reic.

Dieser sorgte dabei mit einem durchaus merkwürdigen Stimmverhalten für Aufsehen, schließlich schaffte es Gewinner Kane bei ihm nicht einmal unter die Top 5. Erst auf Rang sechs listete Reic den englischen Nationalstürmer und gab ihm daher nur fünf der maximal möglichen 15 Punkte.

Stattdessen hatte der Kroate, welcher der Ballon-d'Or-Jury als langjähriges Mitglied bereits seit 1992 angehört, den spanischen Weltmeister Rodri als für sich persönlich besten Spieler auserkoren. Dahinter belegten Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres und Kylian Mbappe die Plätze zwei bis fünf.

Eine Entscheidung, die er nun offenbar bereut: "Ich muss jetzt zugeben, dass es ein Fehler war. Ich muss zugeben, dass es falsch von mir war, Kane so niedrig einzustufen", erklärte Reic im Interview mit dem kroatischen Nachrichtenportal Vecernji list.

Seine Wahl begründete er damit, von der WM ein wenig geblendet worden zu sein und dort gut performende Spieler besser bewertet zu haben als solche, die während der zurückliegenden Saison bei ihren Vereinen starke Leistungen gezeigt hatten.

So war Rodri als Mittelfeldmotor federführend bei Spaniens WM-Triumph, wohingegen Haaland, Messi und Mbappe allesamt bei ihren Nationalmannschaften als Torjäger punkteten. Ferran Torres wiederum schoss im Finale gegen Argentinien das entscheidende Tor für die Furia Roja. Allerdings überzeugte auch Kane bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit sechs Treffern und einem Assist für England auf dem Weg ins Halbfinale.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Wo landete Harry Kane auf den Stimmzetteln der anderen Nationen?

Neben Reic sind auch die Wahlverhalten einiger anderer Journalisten eher kurios. In Tschechien etwa, wo Stanislav Hrabe ebenfalls ein langjähriges Mitglied der Jury ist, schaffte es Kane nur auf den zehnten Platz (ein Punkt). Ganz vorne lagen hier Rodri, Mbappe und Messi.

Darüber hinaus schaffte es der Bayern-Stürmer auch in Italien nicht unter den besten drei Spielern, stattdessen machten Mbappe, Rodri und Khvicha Kvaratskhelia das Rennen.

Insgesamt schnitt Kane gleichwohl stark ab. In Usbekistan, dem Kosovo und Russland stand Kane als Erstplatzierter auf dem Stimmzettel, in Ecuador und Vietnam schaffte es der Angreifer des FC Bayern immerhin noch unter die Top 3.

Das offizielle Endergebnis mit allen detaillierten Stimmen soll am Samstag in der neuen Ausgabe von France Football veröffentlicht werden. 100 Journalisten aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste waren waren stimmberechtigt. Jedes Land wurde durch einen von France Football bestimmten Reporter vertreten.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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