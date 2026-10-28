Merkwürdiges Stimmverhalten beim Ballon d'Or: Journalist bittet Harry Kane um Verzeihung

Obwohl das offizielle Endergebnis der Ballon-d'Or-Wahl 2026 erst am Samstag veröffentlich wird, tauchen im Netz seit Montagabend immer mehr vermeintliche Stimmzettel von Mitgliedern der wahlberechtigten Jury auf - unter anderem auch des kroatischen Journalisten Zdravko Reic.

Dieser sorgte dabei mit einem durchaus merkwürdigen Stimmverhalten für Aufsehen, schließlich schaffte es Gewinner Kane bei ihm nicht einmal unter die Top 5. Erst auf Rang sechs listete Reic den englischen Nationalstürmer und gab ihm daher nur fünf der maximal möglichen 15 Punkte.

Stattdessen hatte der Kroate, welcher der Ballon-d'Or-Jury als langjähriges Mitglied bereits seit 1992 angehört, den spanischen Weltmeister Rodri als für sich persönlich besten Spieler auserkoren. Dahinter belegten Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres und Kylian Mbappe die Plätze zwei bis fünf.

Eine Entscheidung, die er nun offenbar bereut: "Ich muss jetzt zugeben, dass es ein Fehler war. Ich muss zugeben, dass es falsch von mir war, Kane so niedrig einzustufen", erklärte Reic im Interview mit dem kroatischen Nachrichtenportal Vecernji list.

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Seine Wahl begründete er damit, von der WM ein wenig geblendet worden zu sein und dort gut performende Spieler besser bewertet zu haben als solche, die während der zurückliegenden Saison bei ihren Vereinen starke Leistungen gezeigt hatten.

So war Rodri als Mittelfeldmotor federführend bei Spaniens WM-Triumph, wohingegen Haaland, Messi und Mbappe allesamt bei ihren Nationalmannschaften als Torjäger punkteten. Ferran Torres wiederum schoss im Finale gegen Argentinien das entscheidende Tor für die Furia Roja. Allerdings überzeugte auch Kane bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit sechs Treffern und einem Assist für England auf dem Weg ins Halbfinale.

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Wo landete Harry Kane auf den Stimmzetteln der anderen Nationen?

Neben Reic sind auch die Wahlverhalten einiger anderer Journalisten eher kurios. In Tschechien etwa, wo Stanislav Hrabe ebenfalls ein langjähriges Mitglied der Jury ist, schaffte es Kane nur auf den zehnten Platz (ein Punkt). Ganz vorne lagen hier Rodri, Mbappe und Messi.

Darüber hinaus schaffte es der Bayern-Stürmer auch in Italien nicht unter den besten drei Spielern, stattdessen machten Mbappe, Rodri und Khvicha Kvaratskhelia das Rennen.

Insgesamt schnitt Kane gleichwohl stark ab. In Usbekistan, dem Kosovo und Russland stand Kane als Erstplatzierter auf dem Stimmzettel, in Ecuador und Vietnam schaffte es der Angreifer des FC Bayern immerhin noch unter die Top 3.

Das offizielle Endergebnis mit allen detaillierten Stimmen soll am Samstag in der neuen Ausgabe von France Football veröffentlicht werden. 100 Journalisten aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste waren waren stimmberechtigt. Jedes Land wurde durch einen von France Football bestimmten Reporter vertreten.