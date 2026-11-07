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Meppen vs. Jahn Regensburg: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen den Jahn Regensburg – ein Duell, das für den Gast aus Bayern kaum mehr Druck vertragen könnte.

Regensburg reist als Tabellenletzter (Platz 16) in den Norden und braucht nach zuletzt schwachen Ergebnissen dringend Punkte, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren. Trainer Sascha Hildmann steht unter Beobachtung.

Meppen hingegen belegt Platz 12 und hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Trainer Lucas Beniermann wird seine Mannschaft auf einen Heimsieg einschwören – die Ausgangslage spricht für die Gastgeber.

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem 2:1-Sieg für Regensburg, was dem Gast zumindest ein kleines Ausrufezeichen verleiht. Doch die Form der vergangenen Wochen erzählt eine andere Geschichte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Meppen und Jahn Regensburg los?

Meppen kommt mit einer soliden jüngsten Phase in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennte sich Meppen von Fortuna Düsseldorf mit 0:0, davor gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Würzburger Kickers. Insgesamt erzielte Meppen in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte vier.

Jahn Regensburg weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock. Zuvor verlor Regensburg mit 0:1 gegen RW Essen und spielte 0:0 gegen Wehen Wiesbaden. In diesen fünf Partien traf Regensburg zehnmal und ließ neunmal zu.

Meppen vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Meppen vs. Jahn Regensburg: Form

Meppen vs. Jahn Regensburg: Bilanz direkte Duelle

Meppen vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen