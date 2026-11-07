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Deutschland 3 Liga
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Meppen vs. Jahn Regensburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Meppen - Jahn Regensburg
Meppen
Jahn Regensburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Meppen gegen Jahn Regensburg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Meppen vs. Jahn Regensburg: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen den Jahn Regensburg – ein Duell, das für den Gast aus Bayern kaum mehr Druck vertragen könnte.

Regensburg reist als Tabellenletzter (Platz 16) in den Norden und braucht nach zuletzt schwachen Ergebnissen dringend Punkte, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren. Trainer Sascha Hildmann steht unter Beobachtung.

Meppen hingegen belegt Platz 12 und hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Trainer Lucas Beniermann wird seine Mannschaft auf einen Heimsieg einschwören – die Ausgangslage spricht für die Gastgeber.

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem 2:1-Sieg für Regensburg, was dem Gast zumindest ein kleines Ausrufezeichen verleiht. Doch die Form der vergangenen Wochen erzählt eine andere Geschichte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Meppen und Jahn Regensburg los?

Meppen kommt mit einer soliden jüngsten Phase in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennte sich Meppen von Fortuna Düsseldorf mit 0:0, davor gab es einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Würzburger Kickers. Insgesamt erzielte Meppen in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte vier.

Jahn Regensburg weist aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock. Zuvor verlor Regensburg mit 0:1 gegen RW Essen und spielte 0:0 gegen Wehen Wiesbaden. In diesen fünf Partien traf Regensburg zehnmal und ließ neunmal zu.

SVM

SVM - Form

VFB
U1-1
HRO
S0-2
HAV
U1-1
WUK
S4-0
F95
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SSV

SSV - Form

HAV
S5-0
VEL
U2-2
SVW
U0-0
ESN
N1-0
HRO
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Meppen vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Meppen vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Beniermann

Meppen vs. Jahn Regensburg: Form

SVM

SVM - Form

VFB
U1-1
HRO
S0-2
HAV
U1-1
WUK
S4-0
F95
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SSV

SSV - Form

HAV
S5-0
VEL
U2-2
SVW
U0-0
ESN
N1-0
HRO
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Meppen vs. Jahn Regensburg: Bilanz direkte Duelle

Meppen vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
139223618+1829
S
S
S
U
U
2
RW EssenRW EssenESN
138322113+827
S
S
S
N
S
3
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
4
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
136342417+721
S
S
S
U
S
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
136253126+520
N
S
N
S
N
6
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
136251919020
N
S
S
S
N
7
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
135441414019
S
U
U
N
S
8
IngolstadtIngolstadtFCI
135351619-318
N
U
S
S
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
135262220+217
U
N
S
N
N
10
Hansa RostockHansa RostockHRO
134541922-317
U
N
U
N
N
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
133461326-1313
U
N
N
S
U
18
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
132561015-511
U
N
N
N
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
132471727-1010
N
U
S
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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