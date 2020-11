SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Bundesliga live übertragen

In der 3. Bundesliga trifft der SV Meppen auf den FC Ingolstadt. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

13. Spieltag in der 3. : Der SV Meppen empfängt den . Das Abendspiel wird um 19 Uhr in Meppen angestoßen.

Eigentlich wären die Vorzeichen dieser Partie klar, auf dem Papier spielt der Tabellenletzte gegen den Tabellenzweiten. Aber: Meppen hat erst neun Spiele absolviert, das sind ganze drei weniger als der heutige Gegner aus Bayern. Das Team von Trainer Thorsten Frings hat zwar erst sechs Punkte auf dem Konto, aber komplett chancenlos werden sie das letzte Spiel des 13. Spieltages nicht bestreiten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Bundesliga (10. Spieltag)

: 3. Bundesliga (10. Spieltag) Datum : Montag, 30. November 2020

: Montag, 30. November 2020 Uhrzeit: 19 Uhr

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die übertragen

Die Fans von Meppen und Ingolstadt und alle Zuschauer der 3. Liga dürfen sich freuen, denn es wird jedes Spiel live und in voller Länge übertragen. Für diese Saison haben die Öffentlich-rechtlichen und der Pay-TV-Sender MagentaSport die Rechte erhalten. Der Bezahlsender der Telekom zeigt jede Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz. Die Sender der ARD zeigen ausgewählte Spiele am Samstag, das Heutige zwischen Meppen und Ingolstadt wird also ausschließlich im Pay-TV laufen.

Als wäre er nie weg gewesen... Letztes Mal Startelf vor über einem Jahr? 😳😲 Joni #Kotzke war's gleich! Ein Blick zurück & nach vorn mit der personifizierten #Schanzer Zuverlässigkeit 👀⚫️🔴#FCBFCI 🔜 #SVMFCIhttps://t.co/QIA26mRJxN — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) November 28, 2020

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im Pay-TV

Ab 18.45 Uhr wird der Pay-TV-Sender MagentaSport die 3. Liga live übertragen. Kamila Benschop wird den Vorbericht moderieren und dann kurz vor Spielbeginn an den Kommentator Christian Straßburger abgeben, der mir Euch ein hoffentlich spannendes Spiel erlebt. Der Sender der Telekom wird das Spiel über die vollen 90 Minuten zeigen.

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im Pay-TV: Magenta

Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten, allerdings kostet das Abo mit 16,95 Euro im Monat deutlich mehr.

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder keinen Receiver von Magenta besitzt, dann könnt Ihr die 3. Liga auch im LIVE-STREAM verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr zum Stream von Magenta. Die Onlineübertragung ist kostenpflichtig, es gelten die gleichen Abo-Bedingungen wie für die TV-Übertragung. Im Internet ist der Stream der Telekom der einzig legale.

Quelle: Imago Images / Revierfoto

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Wer sich für Statistiken zum Spiel interessiert und gerne wissen möchte, wie die aktuelle Tabelle und die anderen Spiele der 3. Liga aussehen, der sollte den kostenlosen Ergebnisticker von Goal verfolgen. Über diesen Link geht’s direkt zum Ticker.

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

SV Meppen bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Ingolstadt 0 Siege 1 1 Remis 1 1 Tore 3 Luca Plogmann (550 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Marc Stendera (700 Tsd. Euro) 4,9 Mio. Euro Marktwert 7,5 Mio. Euro

SV Meppen gegen FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick