Memphis Depay verrät: Auch PSG wollte mich haben

Memphis Depay hätte einst auch zu PSG wechseln können. Er entschied sich jedoch anders und ist über einen Umweg nun doch in der Ligue 1 angekommen.

Offensivstar Memphis Depay von hat verraten, dass er im Sommer 2015 ein Angebot vom französischen Serienmeister Paris St. Germain ausgeschlagen hat.

"Ja, ich stand in Kontakt mit PSG, bevor ich zu gewechselt bin", sagte der Niederländer im Interview mit Canal+. "Sie waren einer der Klubs, die mich haben wollten, aber ich habe mich für United entschieden."

Memphis Depay: Über Manchester United in die

Depay gehörte im Sommer 2015 zu einem der begehrtesten Spieler Europas und entschied sich letztlich zu einem Wechsel in Richtung Old Trafford. Bei den Red Devils kam der Linksaußen allerdings nie wirklich in Fahrt.

2017 verließ er den Klub für eine Ablösesumme von rund 16 Millionen Euro in Richtung Lyon. Dort gehört er zum unumstrittenen Stammpersonal, in der laufenden Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend acht Tore in zwölf Spielen für OL.