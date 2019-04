Memphis Depay hat sich nach dem Rassismus-Skandal in der italienischen bei Twitter gemeldet und Leonardo Bonucci von kritisiert. "Ich bin enttäuscht von deiner Reaktion als Juventus-Kapitän", schrieb er am Mittwoch. Bonucci hatte nach dem Spiel bei Calcio am Dienstag eine Teilschuld für die rassistischen Beleidigungen bei Juve-Stürmer Moise Kean gesehen , mittlerweile hat er sich nochmals dazu geäußert und von einem Missverständnis gesprochen.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Kean hatte bei seinem Treffer mit ausgestreckten Armen vor den Cagliari-Fans gejubelt, woraufhin diese ihn rassistisch angingen. Bonucci sah die Schuld dafür zur Hälfte bei Kean. "Er hätte dies nicht tun sollen", sagte er zum Jubel vor den gegnerischen Fans. Depay schrieb dazu: "Der Junge kann jubeln, wie er will. Seine Rolle ist essenziell für sein Team und er spielt mit so viel Stolz für sein Land . Er muss dafür respektiert werden."

@bonucci_leo19 Come capitano della Juventus sono deluso nella tua reazione, il ragazzo può gioire come vuole. Il suo ruolo ed essenziale per la sua squadra e gioca con tanto orgoglio per il suo paese Italia. Dev’essere rispettato per questo.

We Will not be quiet! #SayNoToRacism