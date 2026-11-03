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Melbourne Victory gegen Persib Bandung heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

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Alle Infos, wie Ihr Melbourne Victory gegen Persib Bandung heute in der AFC Champions League Two live sehen könnt.

Melbourne Victory gegen Persib Bandung mit einem VPN sehen: So geht’s

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Spielvorschau

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AFC Champions League Two - Spielwoche 4

Melbourne Victory empfängt Persib Bandung in der AFC Champions League Two und will das Ergebnis des Aufeinandertreffens vor wenigen Tagen umkehren.

Victory geht in schwieriger Verfassung in diese Partie. Wettbewerbsübergreifend gewann das Team nur eines seiner letzten fünf Spiele. Der jüngste Heimauftritt endete in der A-League Men mit einem 1:1 gegen die Central Coast Mariners.

Persib Bandung ist dagegen die formstärkere Mannschaft dieser Begegnung. Das indonesische Team schlug Victory in Bandung mit 2:0 und reist nach einem souveränen 4:0-Sieg gegen Isenmulang Kalteng in der Super League an.

Die Gäste führen die Gruppe E der AFC Champions League Two an, Victory liegt auf Platz zwei. Angesichts dieses Abstands muss die australische Mannschaft gewinnen, wenn sie mit der Tabellenspitze Schritt halten will.

Persib hat gezeigt, dass das Team auswärts gewinnen kann. Die jüngsten Leistungen in der heimischen Liga stärken zudem sein Selbstvertrauen. Victory muss sich deutlich steigern, um die Begegnung vor heimischem Publikum noch zu drehen.

Hier erfährst du alles, was du zur Übertragung von Melbourne Victory gegen Persib Bandung wissen musst.

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