Melbourne Victory gegen Persib Bandung mit einem VPN sehen: So geht’s

Möchtest du deinen gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der Geoblocking den Zugang einschränken könnte? Dann kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ) und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen . Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Mit dem Server verbinden . Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuche die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffne seine offizielle Streaming-App.

Anmelden & Stream finden. Erstelle ein Konto beim offiziellen Sender oder melde dich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Melbourne Victory empfängt Persib Bandung in der AFC Champions League Two und will das Ergebnis des Aufeinandertreffens vor wenigen Tagen umkehren.

Victory geht in schwieriger Verfassung in diese Partie. Wettbewerbsübergreifend gewann das Team nur eines seiner letzten fünf Spiele. Der jüngste Heimauftritt endete in der A-League Men mit einem 1:1 gegen die Central Coast Mariners.

Persib Bandung ist dagegen die formstärkere Mannschaft dieser Begegnung. Das indonesische Team schlug Victory in Bandung mit 2:0 und reist nach einem souveränen 4:0-Sieg gegen Isenmulang Kalteng in der Super League an.

Die Gäste führen die Gruppe E der AFC Champions League Two an, Victory liegt auf Platz zwei. Angesichts dieses Abstands muss die australische Mannschaft gewinnen, wenn sie mit der Tabellenspitze Schritt halten will.

Persib hat gezeigt, dass das Team auswärts gewinnen kann. Die jüngsten Leistungen in der heimischen Liga stärken zudem sein Selbstvertrauen. Victory muss sich deutlich steigern, um die Begegnung vor heimischem Publikum noch zu drehen.

Hier erfährst du alles, was du zur Übertragung von Melbourne Victory gegen Persib Bandung wissen musst.

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