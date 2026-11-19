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Pep Guardiola hat Jürgen Klopp mit einer Lobeshymne gewürdigt. Sein einstiger Rivale sei die einzig richtige Wahl gewesen, um den DFB wieder an die Weltspitze zu führen.

Die Entscheidung des DFB sei "die beste, die es gibt", sagte der ehemalige Trainer von Manchester City im Interview mit dem am Freitag erscheinenden Bundesliga-Magazin. Seinen früheren Widersacher lobte der Katalane in den höchsten Tönen: "Er ist einer der Besten im Fußball, meine Bewunderung für ihn kann ich gar nicht beschreiben. Er ist diese Art von Persönlichkeit, von Trainer, die unsere Fußballwelt besser macht."

Guardiola traut Klopp zu, die deutsche Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze heranzuführen und vor allem die Begeisterung der Fans neu zu entfachen. "Er hat Charisma, er ist ein unglaublicher Kommunikator", schwärmte der 55-Jährige. Er sei "zu 100 Prozent überzeugt", dass die Deutschen unter Klopp wieder stolz auf ihre Nationalmannschaft sein würden. Ob es für den Gewinn einer Welt- oder Europameisterschaft reiche, könne dagegen niemand vorhersagen.

Guardiola weiß, wovon er spricht. In Deutschland und England lieferten sich die beiden Trainerkoryphäen über Jahre packende Duelle. "Ich habe gefühlt eine Million Mal gegen Jürgen gespielt", sagte der Ex-Bayern-Coach: "Er hat mich mit Sicherheit öfter geschlagen als ich ihn, und aus jedem dieser Spiele habe ich etwas gelernt." Klopp sei in seiner bisherigen Karriere der "größte Rivale und größte Gegner" gewesen.

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Inzwischen verbindet beide weit mehr als sportliche Konkurrenz. "Wir sind Freunde", betonte Guardiola. Noch in diesem Jahr wolle er nach Deutschland reisen, um mit Klopp Golf zu spielen und anschließend gemeinsam essen zu gehen.