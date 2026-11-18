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Während mehrere Bundesligakonkurrenten das Gladbach-Juwel auf dem Schirm haben, unternimmt Bayer bereits keinen konkreten Vorstoß.

Bayer Leverkusen bemüht sich um Mittelfeldspieler Wael Mohya vom Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach. Dies berichtet die Sport Bild.

Sie schreibt, dass der Werksklub bei dem 17 Jahre alten Supertalent "Ernst macht" und sein Interesse bereits bei Berater Thies Bliemeister von Mohyas Agentur CAA Stellar hinterlegt habe. Zu dem Agenten pflegt Bayer gute Kontakte. Als nächstes sei ein Treffern geplant, bei dem es "konkret" werden solle. Anschließend seien von Leverkusener Seite Kontaktaufnahmen zu Mohyas Familie sowie Vertretern von Borussia Mönchengladbach geplant.

Der Offensivmann steht beim Rhein-Nachbarn noch bis 2028 unter Vertrag. Zwar wollen die Fohlen mit ihrem Juwel verlängern, angesichts der ungewissen sportlichen Lage samt drohenden Abstiegs in die 2. Bundesliga wirkt dies jedoch wie ein aussichtsloses Unterfangen. Vor diesem Hintergrund ist ein Transfer ein Jahr vor Vertragsende nicht unrealistisch.

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Die mögliche Ablöse für Mohya wird auf 20 Millionen Euro taxiert, allerdings versuche die Borussia "mehr rauszuholen". Dabei dürfte helfen, dass weitere namhafte Vereine bei Mohya auf der Matte stehen. Vertreter von RB Leipzig, vom BVB und von Bayern München hätten sich bereits nach Mohya "erkundigt". Im Falle des FC Bayern sagte Sportvorstand Max Eberl (53) kurz vor der Länderspielpause: "Jedes junge deutsche Talent hat der FC Bayern auf dem Zettel. Wir schauen uns den Jungen genauer an. Aber wir haben weder mit ihm noch mit seiner Agentur oder mit Gladbach überhaupt ein Wort gesprochen."

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Wird Wael Mohya der Diaz-Backup beim FC Bayern?

Ein Interesse aus München sei für Mohya im Vergleich zu vielen anderen Spielern angesichts der großen Konkurrenz laut Sport Bild nicht "abschreckend". Schließlich sind die Bayern auf der Suche nach einem Vertreter für Luis Diaz (29). Und auf dessen Position auf der linken Außenbahn ist Mohya auch zuhause.

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Leverkusen indes wähnt sich im Werben um den Teenager mit guten Chancen. Der Double-Sieger von 2023/24 wäre bereit, die hohe Ablöse für Mohya zu stemmen. Dazu schaffte es Bayer in den vergangenen Jahren mehrfach, Top-Talente trotz Interesses anderer Großklubs in die Farbenstadt zu lotsen: Zum Beispiel Ibrahim Maza (20) und Kennet Eichhorn (17), die jeweils in jungen Jahren aus Berlin kamen.

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Für Bayer spricht zudem, dass Mohya sein Umfeld angesichts der geringen Distanz zwischen Gladbach und Leverkusen nicht verlassen müsste. Außerdem zeigte die Werkself unter anderem bei den heutigen Premier-League-Stars Florian Wirtz (23, FC Liverpool) und Kai Havertz (27, FC Arsenal), dass sie das ideale Sprungbrett für den Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub sein kann.

Dazu kommt, dass es in Leverkusen bei der mittelfristigen Besetzung der Offensive durchaus Variablen gibt. Während Maza kurz vor einer Verlängerung stehen soll, darf Jonas Hofmann (34) mit auslaufendem Kontrakt gehen. Auch der einstige Königstransfer Malik Tillman (24, Vertrag bis 2030) dürfte bei einem passenden Angebot schon im Winter abgegeben werden. Offen sei noch, wie es mit Martin Terrier (29, Vertrag bis 2029) und Eliesse Ben Seghir (21, Vertrag bis 2030) weitergeht.

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Wael Mohya ist in Gladbach der Lichtblick

Dass Borussia Mönchengladbach bei einem entsprechenden Angebot für Mohya durchaus gesprächsbereit sein könnte, deutete Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt im Doppelpass bei Sport1 an. "Eins ist auch klar: Dass er nicht sein Leben lang für Borussia Mönchengladbach spielen wird. Das kannst du nicht aufhalten, dass man Transferüberschüsse erzielen muss", erklärte Schröder mit Blick auf die Zukunft des Offensivtalents.

Sportlich ist Mohya einer der wenigen Lichtblicke in einer bislang extrem enttäuschenden und verletzungsgeplagten Gladbacher Mannschaft diese Saison. In neun Ligapartien kommt der 17-Jährige für das Bundesliga-Schlusslicht auf zwei Tore und eine Vorlage. Besonders beim 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart glänzte er.

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Zuletzt gehörte der Junioren-Nationalspieler sogar zum Kader der A-Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp. Zwar kam Mohya wie abgesprochen in den Länderspielen gegen Serien (3:1) und die Niederlande (5:0) nicht zum Einsatz, er nutzte aber dennoch die Gelegenheit, bei Klopp jede Menge Eindruck zu hinterlassen.

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Der Bundestrainer sagte nach dem Erfolg über Oranje gegenüber ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek zu seiner Mannschaft: "Ich hab jetzt alle hier im Lehrgang im Einsatz gehabt - auch verdient. Außer Wael." Klopp begann zu schmunzeln und sagte dann: "Das wird auch spannend!" Auf Nachfrage Sedleczeks, inwiefern das "spannend" werde, erklärte Klopp: "Weil das ein großartiger Fußballer ist. Der ist besser als ich gedacht hätte."