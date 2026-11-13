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Rayo Vallecano de Madrid v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Daniel Buse

Mehr als ein Dutzend Klubs sind alarmiert: Top-Talent von Ex-BVB-Coach Edin Terzic steht wohl auf vielen Wunschzetteln

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Der Offensivspieler feierte in dieser Saison sein Debüt in der ersten Mannschaft - und hat viele Verehrer.

Gleich 15 Klubs sind angeblich am 17 Jahre alten Christian Imga von Athletic Club interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Der Flügelspieler beeindruckte mit seinen Leistungen - und deshalb setzte der Klub aus Bilbao alles daran, mit ihm einen neuen Vertrag abzuschließen. Das gelang: Imga unterschrieb bis 2031, seine Ausstiegsklausel liegt aktuell bei 70 Millionen Euro und steigt dem Bericht zufolge bis auf 85 Millionen Euro im letzten Vertragsjahr an.

Mit dieser neuen Vereinbarung wollen die Basken die Interessenten abschrecken - oder zur Zahlung des Höchstpreises zwingen. Imga wechselte erst vor anderthalb Jahren aus der zweiten Jugend-Mannschaft von Alaves zu Athletic Club und entwickelte sich dort hervorragend. Der Linksaußen hat sich mit seinen Leistungen schon für Trainer Edin Terzic und die erste Mannschaft empfohlen, für die er zuletzt sein Debüt feierte.

Der Ex-BVB-Coach brachte ihn Ende Oktober im Ligaspiel gegen Getafe, als Imga für Nico Williams eingewechselt wurde. Vier Tage später durfte er auch in der Copa del Rey ran und erzielte beim 6:1 gegen Prat gleich sein erstes Tor. Zu den herausragenden Qualitäten des Linksaußen zählen seine Physis, seine Lernfähigkeit und die Konstanz in seinen Leistungen.

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Imga ist der Sohn eines Kameruners, seine Mutter stammt, wie die von Lamine Yamal, aus Äquatorialguinea. Da er in Zumarraga im Baskenland geboren wurde, darf er für Athletic Club spielen, da der Verein nur auf Spieler aus der Heimatregion setzt. Im August feierte Imga sein Debüt in Spaniens U18-Nationalmannschaft. Er kam bislang in sechs Länderspielen zum Einsatz, die die Furia Roja allesamt gewann. Gegen Brasilien erzielte er Ende September beim 3:1 sein erstes Tor für die U18.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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