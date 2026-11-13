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Der Offensivspieler feierte in dieser Saison sein Debüt in der ersten Mannschaft - und hat viele Verehrer.

Gleich 15 Klubs sind angeblich am 17 Jahre alten Christian Imga von Athletic Club interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Der Flügelspieler beeindruckte mit seinen Leistungen - und deshalb setzte der Klub aus Bilbao alles daran, mit ihm einen neuen Vertrag abzuschließen. Das gelang: Imga unterschrieb bis 2031, seine Ausstiegsklausel liegt aktuell bei 70 Millionen Euro und steigt dem Bericht zufolge bis auf 85 Millionen Euro im letzten Vertragsjahr an.

Mit dieser neuen Vereinbarung wollen die Basken die Interessenten abschrecken - oder zur Zahlung des Höchstpreises zwingen. Imga wechselte erst vor anderthalb Jahren aus der zweiten Jugend-Mannschaft von Alaves zu Athletic Club und entwickelte sich dort hervorragend. Der Linksaußen hat sich mit seinen Leistungen schon für Trainer Edin Terzic und die erste Mannschaft empfohlen, für die er zuletzt sein Debüt feierte.

Der Ex-BVB-Coach brachte ihn Ende Oktober im Ligaspiel gegen Getafe, als Imga für Nico Williams eingewechselt wurde. Vier Tage später durfte er auch in der Copa del Rey ran und erzielte beim 6:1 gegen Prat gleich sein erstes Tor. Zu den herausragenden Qualitäten des Linksaußen zählen seine Physis, seine Lernfähigkeit und die Konstanz in seinen Leistungen.

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Imga ist der Sohn eines Kameruners, seine Mutter stammt, wie die von Lamine Yamal, aus Äquatorialguinea. Da er in Zumarraga im Baskenland geboren wurde, darf er für Athletic Club spielen, da der Verein nur auf Spieler aus der Heimatregion setzt. Im August feierte Imga sein Debüt in Spaniens U18-Nationalmannschaft. Er kam bislang in sechs Länderspielen zum Einsatz, die die Furia Roja allesamt gewann. Gegen Brasilien erzielte er Ende September beim 3:1 sein erstes Tor für die U18.