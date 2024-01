Mehr als 80 Millionen Zuschauer: MagentaSport mit Rekordjahr

Die Telekom vermeldet, dass MagentaSport mit seinen Sport-Übertragungen so viele Zuschauer wie noch nie zum Einschalten bewegt hat.

WAS IST PASSIERT? MagentaSport, der Sport-Streamingdienst der Telekom, hat 2023 ein Rekordjahr gehabt: Mehr als 80 Millionen Live-Zuschauern sorgten für einen Bestwert.

Vor allem die Basketball-WM mit mehr als 10 Millionen Zuschauern - und dabei besonders das Halbfinale zwischen Deutschland und den USA mit 2,6 Millionen Zuschauern, dem Top-Wert des Jahres - lockten die Fans vor die TV-Bildschirme und Screens.

Aber auch die Fußball-Drittliga-Konferenz und die Deutsche Eishockey-Liga DEL verzeichneten ein Plus von jeweils rund 20 Prozent.

WAS WURDE GESAGT? "Für MagentaSport war das Jahr 2023 sportlich, inhaltlich und vom Zuschauerzuspruch herausragend", erklärte Arnim Butzen, der Telekom-TV-Chef. "Die Fans haben die erfolgreichen Nationalteams unseres Landes bei ihren sensationellen Leistungen hautnah bei MagentaSport erleben können. So etwa die WM- Silbermedaille des Eishockey-Nationalteams und als Höhepunkt den Weltmeister-Titel der Basketballer. Alles live und in bester Qualität. Kein Anbieter war näher an diesen Teams. Wir haben die Fans durch kompetente, emotionale und authentische Sportberichterstattung überzeugt."

WIE GEHT ES WEITER? MagentaSport überträgt auch 2024 weiterhin alle Spiele der 3. Liga, der ersten und zweiten Frauen-Bundesliga und Top-Spiele aus dem Coupe de France und der Regionalliga West.

Auch werden alle Partien aus der DEL, inklusive der Playoffs, live gezeigt. Bei den Eishockey-Nationalmannschaften stehen die WM-Vorbereitungsspiele und der Deutschland-Cup an, die U20-WM und die WM der Frauen im April.

Im Basketball finden im Februar und November die Quali-Spiele der Männer für die Eurobaskets 2025 statt, die dann live bei MagentaSport zu sehen sind.