Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, gilt Nicolo Tresoldi beim Barca als heißer Kandidat für die Position im Sturmzentrum. Bereits im August hatten mehrere spanische Medien über das Interesse der Katalanen berichtet. Inzwischen dürfte der Preis für den 22-Jährigen allerdings noch einmal gestiegen sein. Eine mögliche Ablöse von mehr als 50 Millionen Euro wird genannt.

Lewandowski verließ die Blaugrana im Sommer ablösefrei in Richtung MLS, wo er sich Chicago Fire anschloss. Auch Ersatzstürmer Ferran Torres wechselte den Verein und unterschrieb bei Paris Saint-Germain. Die Suche nach einem geeigneten Lewandowski-Ersatz gestaltete sich anschließend jedoch schwierig. Sowohl Julian Alvarez (Atletico Madrid) als auch Lautaro Martinez (Inter Mailand) konnten die Katalanen nicht verpflichten. Stattdessen holten sie kurz vor der Deadline "nur" Gabriel Jesus, der derzeit allerdings lediglich als Joker zum Einsatz kommt.

Deutschland oder Italien? Tresoldi-Entscheidung soll 2027 fallen

Trainer Hansi Flick musste daher umplanen und beorderte den eigentlichen Flügelspieler Raphinha ins Sturmzentrum. Diese Maßnahme zahlte sich bislang voll aus: Der Brasilianer erwischte einen historischen Start und erzielte in seinen ersten acht Pflichtspielen bereits 14 Tore.

Tresoldi dürfte Barcelona dennoch gut zu Gesicht stehen. Der 22-Jährige kommt bei Club Brügge, wo er einen Vertrag bis 2029 hat, in neun Einsätzen bereits auf fünf Treffer und überzeugte zuletzt auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt als Kapitän schnürte Tresoldi beim 4:1-Sieg gegen Malta in der EM-Qualifikation einen Dreierpack.

Seine Entwicklung hat auch das Interesse des italienischen Verbandes geweckt. Gleichzeitig steht Tresoldi auf der Liste von Bundestrainer Jürgen Klopp. Eine endgültige Entscheidung zwischen Deutschland und Italien will der Stürmer erst nach der U21-EM im Sommer 2027 treffen.