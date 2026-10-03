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FlickGetty Images
Marko Brkic

Mehr als 50 Millionen Euro Ablöse: FC Barcelona nimmt wohl erneut deutschen Stürmer ins Visier

La Liga
Transfers
N. Tresoldi
FC Barcelona
Club Brügge
Belgien Jupiler League

Der FC Barcelona hält bei der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski angeblich weiter die Spur zu einem DFB-Youngster.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, gilt Nicolo Tresoldi beim Barca als heißer Kandidat für die Position im Sturmzentrum. Bereits im August hatten mehrere spanische Medien über das Interesse der Katalanen berichtet. Inzwischen dürfte der Preis für den 22-Jährigen allerdings noch einmal gestiegen sein. Eine mögliche Ablöse von mehr als 50 Millionen Euro wird genannt.

Lewandowski verließ die Blaugrana im Sommer ablösefrei in Richtung MLS, wo er sich Chicago Fire anschloss. Auch Ersatzstürmer Ferran Torres wechselte den Verein und unterschrieb bei Paris Saint-Germain. Die Suche nach einem geeigneten Lewandowski-Ersatz gestaltete sich anschließend jedoch schwierig. Sowohl Julian Alvarez (Atletico Madrid) als auch Lautaro Martinez (Inter Mailand) konnten die Katalanen nicht verpflichten. Stattdessen holten sie kurz vor der Deadline "nur" Gabriel Jesus, der derzeit allerdings lediglich als Joker zum Einsatz kommt.

Deutschland oder Italien? Tresoldi-Entscheidung soll 2027 fallen

Trainer Hansi Flick musste daher umplanen und beorderte den eigentlichen Flügelspieler Raphinha ins Sturmzentrum. Diese Maßnahme zahlte sich bislang voll aus: Der Brasilianer erwischte einen historischen Start und erzielte in seinen ersten acht Pflichtspielen bereits 14 Tore.

Tresoldi dürfte Barcelona dennoch gut zu Gesicht stehen. Der 22-Jährige kommt bei Club Brügge, wo er einen Vertrag bis 2029 hat, in neun Einsätzen bereits auf fünf Treffer und überzeugte zuletzt auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt als Kapitän schnürte Tresoldi beim 4:1-Sieg gegen Malta in der EM-Qualifikation einen Dreierpack.

Seine Entwicklung hat auch das Interesse des italienischen Verbandes geweckt. Gleichzeitig steht Tresoldi auf der Liste von Bundestrainer Jürgen Klopp. Eine endgültige Entscheidung zwischen Deutschland und Italien will der Stürmer erst nach der U21-EM im Sommer 2027 treffen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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