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Harry Kane steigt beim FC Bayern offenbar in völlig neue Gehaltsregionen auf. Sein neuer Vertrag soll alle bisherigen Bestmarken übertreffen. Doch welche Summe verdient der Engländer tatsächlich?

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Harry Kane soll mit seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern München bis 2029 beim Grundgehalt zum bestbezahlten Spieler Europas aufgestiegen sein. Der Rekordeinkauf (95 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur 2023) des FC Bayern München soll zudem den größten Deal in der Geschichte des FC Bayern München unterzeichnet haben.

Dies berichtet der als bestens vernetzt und nicht für Sensationsjournalismus bekannte Reporter David Ornstein von The Athletic. Auch der ebenfalls top-seriöse kicker berichtet von einer "exorbitant hohen Jahresgage", die Kane künftig beim deutschen Rekordmeister kassieren soll.

Bayern Münchens CEO Jan-Christian Dreesen sprach bei einer Pressekonferenz im Zuge der Vertragsunterschrift Kanes davon, dass Bayern sich finanziell "strecken" musste für die Verlängerung, allerdings habe man sich nicht "an die Decke strecken" müssen. "Das ist für uns natürlich ein großer Vertrag für einen großen Spieler. Das ist angemessen", sagte Dreesen. Kane habe "in den letzten drei Jahren gezeigt, dass er jeden Cent wert war und so sehen wir das nach vorne auch."

Wer gilt bisher als bestverdienender Spieler Europas?

Doch wie hoch ist Kanes Jahresgehalt tatsächlich, wie viel Geld soll Bayern München dem 33-jährigen Ballon d’Or überweisen? Sind es rund "30 Millionen Euro", wie der kicker mutmaßt? Oder sogar noch etwas mehr? Bayern München veröffentlicht - so wie fast alle Fußballklubs keine Gehaltszahlungen an Spieler. Doch eine Annäherung ist möglich.

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Bislang galt der frühere Dortmunder Erling Haaland als bestverdienender Spieler Europas. Der Stürmer von Manchester City soll seit seiner XXL-Vertragsverlängerung 2025 um weitere neun Jahre (!) bis 2034 laut Capology ein Wochengrundgehalt von 525.000 Pfund oder 621.000 Euro verdienen. Aufs Jahr hochgerechnet wären dies 27,3 Millionen Pfund oder 32,2 Millionen Euro.

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Wie viel soll Erling Haaland bei Manchester City verdienen?

Capology ist eine Online-Datenbank, die Gehälter von Fußballern weltweit nach eigenen Angaben aufgrund von Medienberichten, Insider-Informationen und auch offiziellen Verlautbarungen listet. Es ist das global umfassendste Vergleichsportal für Gehälter von Fußballern, doch real müssen die Zahlen natürlich nicht sein. Capology gibt zudem an, dass die eigenen Kundenstichproben bei Gehaltsschätzungen generell innerhalb einer Abweichung von 15 Prozent zum tatsächlichen Wert lägen.

Interessant ist auch ein Blick in die relevanten englischen Medien, die ähnliche Ergebnisse bringen. Die Sun, oft gut informiert, doch auch zum Sensationalismus neigend, berichtete von einem Wochengrundsalär Haalands ohne Boni in Höhe von ebenfalls 525.000 Pfund, die seriösen und normalerweise ebenfalls gut informierten Zeitungen The Guardian und The Times berichteten etwas vorsichtiger von einem Wochenbruttogrundsalär von rund 500.000 Pfund. Nehmen wir also die vorsichtigere Schätzung zugrunde, würde Haaland auf ein Jahresgrundgehalt von 26 Millionen Pfund oder 31,17 Millionen Euro kommen!

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Es gibt noch einen weiteren Hinweis auf diese Summe: Laut der Sunday Times Tax List, in der alljährlich die Steuerzahlungen von Prominenten aufgeführt werden, gehörte Haaland mit einem Steueraufkommen von insgesamt 17 Millionen Pfund (20,38 Millionen Euro) im vergangenen Jahr zu den größten Steuerzahlern Englands. Hier werden neben der Einkommensteuer auch Steuern auf Dividenden, Kapitalerträgen sowie Körperschaftsteuern berücksichtigt.

Auch bei der Tax List der Sunday Times handelt es sich um Schätzungen, allerdings gilt die seit Jahren vom englischen Journalisten Robert Watts kuratierte Liste als ähnlich renommiert wie etwa die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt und wird in England regelmäßig praktisch von allen Nachrichtenmedien aufgegriffen. Watts legt bei Haaland ebenfalls ein jährliches Grundgehalt von 26 Millionen Pfund (also 31,17 Millionen Euro) zugrunde.

Getty Images

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Harry Kane war bisher nicht mal der Top-Verdiener beim FC Bayern

Verdient Kane jetzt also mehr als garantierte 31 Millionen Euro beim FC Bayern München?

Irgendwie schwer vorstellbar, allein, weil die Summe so irre hoch erscheint. Obgleich selbst diese in Relation zu dem, was der weltweit am meisten verdienende Spieler bekommen soll, wie Peanuts anmutet: Cristiano Ronaldo soll bei Al-Nassr ein Grundgehalt von 208 Millionen Euro kassieren. Doch die saudischen Petro-Dollars sind nicht aus dieser Welt.

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Zurück also zu Kane: Sky-Transferexperte Florian Plettenberg schreibt da auch etwas vorsichtiger von künftig "mindestens 25 Millionen Euro".

Das wären nicht viel mehr als das, was Kane aktuell verdient, bisher war stets von 25 Millionen Euro Grundgehalt die Rede.

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Was allerdings tatsächlich für eine - auch saftige - Gehaltsaufstockung spricht: Kane war insgesamt nicht mal der Top-Verdiener beim FC Bayern! Der soll nämlich zumindest inklusive Boni Jamal Musiala gewesen sein nach seiner Vertragsverlängerung im Februar 2025. Demnach verdient Musiala seitdem ein Jahresgrundgehalt von 22,5 Millionen Euro (also weniger als Kane bisher). Allerdings soll Musiala inklusive Boni zuletzt zu einem Gehalt von 35,2 Millionen Euro gekommen sein.

In Europa sollen laut Capology insgesamt nur Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland und Vinicius Junior (Real Madrid) mehr verdient haben als Musiala! Weltweit steht Musiala bisher auf Platz sieben. Und Kane? Soll laut Capology 31,2 Millionen Euro verdient haben und wäre damit der zwölftteuerste Spieler der Welt.

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Klar ist: Wenn es ein Spieler verdient hat, Bayern Münchens Topverdiener zu sein, dann ist es der Ballon d’Or-Gewinner Harry Kane.

Wenn Harry Kane so viel bekommt - wie viel wird dann Michael Olise verlangen können vom FCB?

Klar ist aber auch: Bayern München befindet sich offenbar weiter in einer immensen Gehaltsspirale. Denn eigentlich will der deutsche Rekordmeister bereits seit Jahren dringend seine Gehaltskosten senken. Sportvorstand Max Eberl stand in der Vergangenheit diesbezüglich in der Kritik vom Aufsichtsrat, seine Vertragsverlängerung stand auch wegen seiner angeblichen (oder vermeintlichen) Verhandlungsschwäche lange auf der Kippe.

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Wie gesagt: Für einen Weltfußballer wie Kane gibt es sicherlich Argumente für eine Gehaltsanpassung, Dreesen sprach bei der Pressekonferenz auch von einer in "unglaublichem Maß erhöhten Aufmerksamkeit" für den FCB rund um den Gewinn des Ballon d'Or durch Kane. Dies helfe auch bei Verhandlungen mit Sponsoren und potenziellen Partnern.

Allerdings ist Kane 33 Jahre alt und Bayern hat sich bereits auf seinen Wunsch eingelassen, den Vertrag um mehr als ein Jahr zu verlängern; normalerweise erhalten Spieler über 30 Jahre nur jährliche Verlängerungen. Und in der Regel erhalten ältere Spieler - genauso wie sehr junge - eher leistungsbezogenere Verträge mit höheren nicht unrealistischen Bonuszahlungen.

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Und wenn Kane nun tatsächlich mehr als 31 Millionen Euro verdienen soll - wie viel wird dann Michael Olise verlangen dürfen bei den bald anstehenden Vertragsverlängerungsgesprächen? Zumal Olise - sportlich ähnlich hoch einzuschätzen wie Kane und zudem von allen Top-Klubs intensiv beobachtet - aktuell vergleichsweise bescheidene 13,5 Millionen Euro Grundgehalt beziehen soll laut Capology. Ein neuer Rekordvertrag könnte also schon bald folgen.

Die Top 10 der Bestverdienenden Spieler Europas laut Capology

Platz Name Verein Grundgehalt pro Jahr 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 Mio. € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 Mio. € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 Mio. € 4. Rodri FC Barcelona 27,08 Mio. € 5. Harry Kane FC Bayern 25,00 Mio. € (vor Verlängerung) 6. Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 Mio. € 7. Jamal Musiala FC Bayern 22,83 Mio. € 8. Virgil van Dijk FC Liverpool 21,51 Mio. € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 Mio. € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 Mio. €

Quelle: Capology