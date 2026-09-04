Mega-Verkündung vor Anpfiff: PSG gibt halbes Dutzend Zukunftsentscheidungen bekannt

Das gab der französische Hauptstadtklub am Freitagabend kurz vor dem ersten Heimspiel in der Ligue 1 gegen die AS Monaco bekannt. Zudem verlängerte PSG auch die Verträge von Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho (jeweils bis 2031) und Fabián Ruiz (bis 2028).

Enrique, der zuvor den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft trainiert hatte, kam im Sommer 2023 nach Paris und führte PSG seitdem zu sämtlichen nationalen und internationalen Erfolgen.

In diesem Sommer verteidigte Paris seinen Königsklassen-Titel und feierte das Double aus Meisterschaft und Champions League. Sein ursprünglicher Vertrag wäre am Ende der Saison ausgelaufen.