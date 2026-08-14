Der FC Arsenal meldet offenbar Interesse an Innenverteidiger Jarell Quansah von Bayer Leverkusen an.

Wie Sky Sports und der Guardian übereinstimmend berichten, hat Arsenal Leverkusens Verantwortliche kontaktiert, um die Möglichkeit eines Quansah-Transfers in diesem Sommer abzufragen.

Die Gunners wollen mit dem 23-Jährigen demnach die verletzungsbedingten Ausfälle von Innenverteidiger William Saliba und Rechtsverteidiger Jurrien Timber auffangen. Quansah kann neben seiner Hauptposition im Abwehrzentrum auch die Position rechts in der Viererkette bekleiden und wäre daher bestens geeignet.

Der Engländer, vergangenes Jahr für 35 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach Leverkusen gewechselt, hat sich mit einer starken Debütsaison für Bayer in den Fokus noch größerer Vereine gespielt. Zudem setzte er sich in der englischen Nationalmannschaft fest und war Teil des WM-Kaders von Thomas Tuchel, kam beim Turnier in Nordamerika auf drei Einsätze als Rechtsverteidiger.

Arsenal chancenlos? Leverkusen will Quansah wohl nicht abgeben

Ob Arsenals Buhlen um Quansah Aussicht auf Erfolg hat, ist sehr fraglich. Den Berichten zufolge hat Leverkusen kein Interesse daran, einen seiner Leistungsträger ziehen zu lassen, der noch langfristig bis 2030 bei der Werkself unter Vertrag steht. Laut Guardian würde Bayer erst ab einem Angebot in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro ins Grübeln kommen.

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Arsenal sei eigentlich nicht gewillt, so viel Geld für den gesuchten neuen Verteidiger in die Hand zu nehmen. Mit Ezri Konsa von Aston Villa hat der englische Meister wohl auch einen weiteren zentralen Abwehrspieler im Auge, eine 35 Millionen Euro schwere Offerte für Konsa sei zuletzt von Villa abgelehnt worden. Möglich sei, dass es Arsenal mit einem ähnlich hohen Angebot an Leverkusen zumindest probiert und darauf hofft, dass der Bundesligist doch schon unterhalb von 50 Millionen schwach wird.

Liverpool hatte derweil bis vor kurzem dem Vernehmen nach eine 70 Millionen Euro teure Rückkaufoption für Quansah, der einst schon als Fünfjähriger in den Nachwuchs der Reds kam. Diese Option soll mittlerweile allerdings abgelaufen sein.

Quansah war vergangene Spielzeit in Leverkusens Abwehrzentrum absolut gesetzt. Der englische Nationalspieler kam wettbewerbsübergreifend auf 44 Einsätze, in denen ihm fünf Tore gelangen.