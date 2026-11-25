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Die Bayern haben große Verletzungssorgen in der Offensive. Eine Alternative könnte eigentlich ein 16-Jähriger sein.

Die U19 des FC Bayern hat am Mittwochnachmittag in der Youth League mit 3:2 gegen OSC Lille gewonnen. Zum Matchwinner avancierte wieder einmal der erst 16-jährige Stürmer Bastian Assomo - bei den personell gebeutelten Profis bekommt er aber weiterhin keine Chance. Assomo brachte den FC Bayern gegen Lille bereits in der achten Minute in Führung, eine Hereingabe von Maycon Cardozo verwertete er aus kurzer Distanz. Anschließend hielt der Münchner Keeper David Podar-Stiube einen Elfmeter. Der 16-Jährige fungiert beim Duell der beiden Herrenmannschaften am Mittwochabend als dritter Keeper.

Nach Lilles zwischenzeitlichem Ausgleich legte Assomo das Münchner 2:1 durch Yll Gashi auf. Anschließend stellte Frank Egwuatu Uzurchukwu auf 3:1, ehe Lille mit dem Anschlusstreffer auf 2:3 Ergebniskosmetik betrieb. Die U19 des FC Bayern hält in der Youth League nach fünf Spielen bei sieben Punkten und rangiert auf Platz 20 von 36.

Assomo setzte mit den zwei Scorerpunkten seinen irren Lauf der vergangenen Wochen fort: In den beiden zurückliegenden Regionalligaspielen mit der Reserve des FC Bayern gegen den TSV Landsberg und die SpVgg Bayreuth gelangen ihm jeweils Doppelpacks. Dazwischen netzte er in drei Spielen für die deutsche U17-Nationalmannschaft achtmal.

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Bastian Assomo glänzte in der Vorbereitung für den FC Bayern

Der 1,90 Meter große gebürtige Berliner mit kamerunischen Wurzeln hatte in der Sommervorbereitung auch erste Akzente bei den Profis des FC Bayern gesetzt. Assomo kam in vier Testspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. "Er ist schon brutal für sein Alter", schwärmte damals Tom Bischof.

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Angesichts der aktuellen Personalnot wirkt es immer verwunderlicher, dass ihn Trainer Vincent Kompany gar nicht beachtet. Michael Olise, Harry Kane, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Alphonso Davies fehlen allesamt verletzt. Jamal Musiala feierte erst am Freitag gegen den 1. FC Köln sein Comeback und wird langsam herangeführt. Luis Diaz steht gegen Lille nach Genesung erstmals wieder im Kader, ist aber noch keine Option für die Startelf. Der einzige komplett fitte, etablierte Offensivspieler ist aktuell Lennart Karl.

Assomo wartet derweil weiterhin auf seine erste Kadernominierung für ein Pflichtspiel der Münchner Profis. Dafür bekamen gegen Köln die hauseigenen Talente Tim Binder (19) und Noah Codjo-Evora (19) Spielzeit, wussten dabei aber nicht zu überzeugen. Gegen Lille stehen beide erneut im Kader.