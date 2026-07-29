Medizincheck beim BVB war wohl schon terminiert! Scheiterte ein Transfer von Said El Mala für eine heutige Witzsumme an Lars Ricken?

Demnach sei El Mala am 25. März 2024 im Dortmunder Trainingszentrum zu Gast gewesen. Der damals 17-Jährige hatte gerade in der 3. Liga erste Profieinsätze für Viktoria Köln gesammelt. Dortmund wollte ihn für die U19 verpflichten. Bei einer Präsentation wurde ihm angeblich unter anderem ein BVB-Trikot mit seinem Namen und der Nummer 10 gezeigt. El Mala selbst konnte sich einen Transfer offenbar vorstellen, der Medizincheck sei sogar schon terminiert gewesen.

Die beiden Klubs fanden anschließend aber finanziell nicht zueinander. Dortmunds heutiger Geschäftsführer Lars Ricken, damals noch Nachwuchsleiter, habe zunächst 100.000 Euro geboten und die Offerte dann auf 150.000 erhöht. Das lag weit unter Viktorias Ursprungsforderung von einer Million Euro. Überhaupt sei Ricken nicht restlos überzeugt gewesen von El Mala.

Dem Bericht zufolge habe Ricken auf die Spielerseite "oberflächlich" gewirkt. Treibende Kraft auf BVB-Seite sei der damalige U19-Trainer Mike Tullberg gewesen. Da keine Einigung möglich schien, beendete Viktorias damaliger Geschäftsführer Stephan Küsters schließlich die Verhandlungen - das belegt ein von der Sport Bild veröffentlichter WhatsApp-Chat zwischen ihm und Ricken.

Dem Bericht zufolge hätte El Mala den Transfer selbst erzwingen können. Weil den Vertrag des damals Minderjährigen mit der Viktoria nicht beide Elternteile, sondern nur der Vater unterschrieben hatte, hätten die El Malas wegen eines Formfehlers kündigen können. Darauf verzichteten sie aber.

Said El Mala wechselte stattdessen zum 1. FC Köln

Gleichzeitig schaltete sich der 1. FC Köln in den Poker ein. Viktorias Lokalrivale wollte nicht nur Said El Mala, sondern auch seinen ein Jahr älteren Bruder Malek verpflichten - die beiden pflegen ein sehr enges Verhältnis. In einem Interview mit 11Freunde nannte El Mala den Umstand, dass er beim BVB nicht mehr mit seinem Bruder zusammen spielen könne, sogar als entscheidenden Grund für das Scheitern des BVB-Transfers: "Damit war's für mich vom Tisch."

Letztlich bekam Köln das Duo zusammengerechnet für 500.000 Euro, wobei Saids Ablöse auf 350.000 Euro taxiert wurde. Gleichzeitig wurde eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent vereinbart. Köln durfte wegen einer Transfersperre 2024 jedoch keinen Wechsel vollziehen. Also blieben die beiden El Malas noch eine weitere Saison bei der Viktoria. Said sammelte dabei in 32 Drittligaspielen 18 Scorerpunkte. Malek kam insgesamt nur 371 Minuten zum Einsatz.

Gleich in seiner ersten Saison in Köln gelang Said El Mala der große Durchbruch. Im April 2026 kaufte Köln der Viktoria die Weiterverkaufsbetiligung für zwei Millionen Euro ab. Sollte El Mala also weiterziehen, bekommt Köln die komplette Ablösesumme. Vom BVB? Zwei Jahre nach dem gescheiterten Transfer bemüht sich Dortmund aktuell intensiv um El Mala. Nun soll er aber nicht 350.000 Euro kosten, sondern rund 50 Millionen. Bisher bietet der BVB übereinstimmenden Berichten zufolge inklusive Boni etwa 40 Millionen.



