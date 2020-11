Bei Fulham aussortiert, über Futsal in die Premier League: Die beeindruckende Reise von Wolverhamptons Max Kilman

Einst im Nachwuchsbereich von Fulham aussortiert, kämpfte sich Max Kilman über Futsal bis in die Premier League. Die beeindruckende Geschichte.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappe sind nur einige Beispiele, die für einen kometenhaften Aufstieg vom talentierten Jugendspieler zum absoluten Weltstar stehen. Doch nicht alle genießen das Privileg eines reibungslosen Karriereverlaufs. Einige gelangen erst über zahlreiche Leihgeschäfte bei meist unterklassigen Vereinen wieder in die Spur, andere schaffen dagegen trotz ihres Talents nie den Sprung in die Fußball-Elite.

Wolverhamptons Innenverteidiger Max Kilman hat es geschafft, allerdings weder auf dem Wege der drei genannten Superstars noch dank diverser Leihen. Er nahm einen gleichermaßen eindrucksvollen wie einzigartigen Umweg.

Max Kilman: Traum vom Fußball-Profi war eigentlich schon geplatzt

Der heute 23-Jährige hatte den Traum von der Profikarriere eigentlich schon aufgegeben. Im Alter von 9 bis 15 Jahren spielte der gebürtige Londoner im Nachwuchsbereich des , eher er bei Cottagers aussortiert wurde. Fortan kickte Kilman bei den unterklassigen Jugendteams von Welling United, Marlow FC oder Maidenhead United. Mit 14 entdeckte er in einem Park jedoch eine neue Leidenschaft. Eine, die ihm später doch noch den unverhofften Sprung ins Profigeschäft ermöglichen sollte: Futsal.

"Ich bin in den Futsal eingestiegen und habe dienstags und donnerstags trainiert", erzählte Kilman im Gespräch mit SPORTbible: "Es war etwas Anderes und erlaubte mir, an meinen technischen Fähigkeiten zu arbeiten". Die Ausgewogenheit zwischen Fußball und Futsal "machte es angenehmer".

Futsal sollte jedoch nicht nur ein Hobby bleiben. Kilmans Gabe wurde schnell deutlich, er avancierte im Laufe der Zeit sogar zum englischen Nationalspieler und kam auf 25 Partien für sein Land. Nebenbei lief er für das fünftklassige Maidenhead auf.

Transfer am Deadline Day: Kilmans Sprung vom Futsal in die Premier League

Im Sommertransferfenster des Jahres 2018, genauer gesagt am Deadline Day, kam der Moment, der alles veränderte. "Mein Trainer bei Maidenhead sagte mir, dass Wolverhampton mich zu einem Probetraining einladen wolle", erinnerte sich Kilman. Einem zweiwöchigen Probetraining folgte schließlich der Last-Minute-Wechsel zu den Wolves. Das gleichzeitige Ende seiner Futsal-Karriere konnte er sicherlich verschmerzen.

Sein Premier-League-Debüt gab Kilman im Mai 2019 mit einem Kurzeinsatz in der Nachspielzeit der Partie gegen - natürlich - Fulham. Den Klub, der ihm zuvor den Traum von Englands höchster Spielklasse zunichte gemacht hatte.



Damit gelang dem Linksfuß Historisches: Er war der erste Spieler, seit dem Wechsel von Chris Smalling von Maidstone United zu Fulham 2008, der ohne zwischenzeitliche Leihen den direkten Sprung aus dem Amateurfußball in die Premier League meisterte.

In der vergangenen Spielzeit reichte es nur für drei Einsätze in der Premier League, in der aktuellen Saison zählt Kilman seit dem vierten Spieltag zur Stammformation. Trotz des jüngst schnellen Aufstiegs weiß Kilman, was ihm dazu verholfen hat. "Wenn es um Fußball geht, hat mir der Übergang zum Futsal geholfen, mich am Ball wohler zu fühlen, meine Umgebung besser wahrzunehmen und schnellere Entscheidungen zu treffen", betonte er und verwies auf die Bedeutung des technisch versierten Sports: "Ich glaube, es gibt einige Jugendakademien, die begonnen haben, einmal pro Woche Futsal zu spielen. Ich würde jüngeren Kindern auf jeden Fall raten, es zu spielen."

Kilman weiß, wovon er spricht, schließlich muss es nicht immer so laufen, wie bei Messi, Ronaldo und Co. Auch so heißt es heute für ihn Abwehrarbeit gegen Superstars wie Mohamed Salah, Harry Kane oder Sergio Agüero, statt fünfte Liga. Futsal sei Dank.