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Wieder ein Rückschlag für Jamal Musiala: Vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München beim HSV findet Sportvorstand Max Eberl emotionale Worte zur neuerlichen Verletzung des 23-Jährigen.

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Vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den HSV hat sich Max Eberl zur neuerlichen Verletzung von Jamal Musiala geäußert.

Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters hatte sich in der Champions-League-Begegnung beim OSC Lille am vergangenen Mittwoch erneut eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Sportvorstand Eberl bestätigte am Sky-Mikrofon, dass es sich um die selbe Verletzung handele, mit der sich Musiala in den Wochen zuvor schon herumgeplagt hatte.

In einer Mitteilung der Münchner vom Freitag hieß es, dass der 23-Jährige "bis auf Weiteres" fehlen werde, Medienberichten zufolge wird er vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Damit dürfte er sein Comeback erst nach der Winterpause feiern.

"Wir wollen einfach Ruhe für den Jungen haben. Wir wollen, dass der Junge seinen Raum bekommt", erklärte Eberl unmittelbar vor der Auswärtsspiel in Hamburg. Es sei eine "menschliche Tragödie", so der Sportvorstand weiter, dass Musiala nun ein weiteres Mal einen medizinischen Rückschlag erleiden müsse, nachdem er in der laufenden Saison gerade einmal 247 Pflichtspielminuten absolvieren konnte.

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Gleichzeitig betonte Eberl, dass die gesamte Bayern-Familie hinter dem deutschen Nationalspieler stünde und alles dafür gebe, dass er so schnell wie möglich zurück zu seiner Topform finde: "Wir geben ihm nun die Zeit und den Raum, dass er ein Stück weit nun auch abschalten und stärker zurückkommen kann. Das ist ein weiterer Rückschlag, aber wir im Klub, alle, werden ihn unterstützen und tragen, dass er wieder zurückkommt."

Getty Images

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Wie ist der aktuelle Stand in der Debatte um Jamal Musiala?

Erst vergangenen Freitag feierte Musiala beim 1:1 gegen den 1. FC Köln per Einwechslung sein Comeback. Auch gegen Lille wurde er eingewechselt und stand dann bis zum Abpfiff auf dem Platz, dabei brach die alte Verletzung aber wieder auf. Wie die Bild berichtet, habe Musiala schon bei seinem Jokereinsatz gegen Köln etwas am Oberschenkel gespürt, habe aufgrund der öffentlichen Debatten um ihn und seinen Gesundheitszustand gegen Lille aber unbedingt spielen wollen.

Musiala dominierte zuletzt die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und vor allem Karl-Heinz Rummenigge - wie Hoeneß Teil des Aufsichtsrats - äußerten nacheinander und mit zunehmender Schärfe öffentlich Zweifel darüber, ob er wegen seiner neurologischen Dysfunktion jemals wieder seine einstige Topform erreichen wird. Sofern sich diese Befürchtungen bewahrheiten, müsse über eine Anpassung seines hochdotierten Vertrags gesprochen werden.

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Die Wortmeldungen der Bosse stießen in der breiten Fußball-Öffentlichkeit auf reichlich Unverständnis. Am Dienstag kam es am Vereinsgelände an der Säbener Straße zu einer Aussprache zwischen der Führungsriege des FC Bayern und Musialas Beraterteam von der Agentur 11WINS. Anschließend veröffentlichten die Münchner eine offizielle Stellungnahme, in der von einem "konstruktiven Austausch" zwischen den beiden Seiten die Rede war.