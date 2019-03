Kein Icardi-Comeback gegen Lazio: Inter-Coach Spalletti deutet Vorfall im Training an

Mauro Icardi trainiert nach langer Abwesenheit zwar wieder, wird aber auch gegen Lazio nicht für Inter auflaufen. Trainer Spalletti machte Andeutungen.

Mauro Icardi ist in dieser Woche zwar nach sechs Wochen ins Mannschaftstraining von Inter Mailand zurückgekehrt, wird aber auch im Serie-A-Spiel gegen am Sonntagabend nicht im Kader der Nerazzurri stehen. Da Stürmer Lautaro Martinez verletzt fehlt, war sogar über ein Comeback Icardis in der Startelf spekuliert worden.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Inter-Trainer Luciano Spalletti erklärte seine Entscheidung auf der Pressekonferenz und deutete dabei an, dass im Training etwas vorgefallen sei, das ihn dazu bewogen hat, Icardi erneut außen vor zu lassen.

Kein Icardi-Comeback: Spalletti macht Andeutungen

"Er hat mit uns trainiert und in gewisser Weise müssen wir ihn wieder neu an unseren Verhaltenskodex im Training gewöhnen. Gestern ist etwas Neues vorgefallen, das ich bewerten muss. Trainingseinheiten sind fundamental wichtig. Für die nächsten Spiele werden wir sehen", so Spalletti, der Icardi aus bislang nicht offiziell deklarierten Gründen Mitte Februar das Kapitänsamt entzogen hatte. Seitdem war der 26-jährige Argentinier nicht mehr für Inter zum Einsatz gekommen, nachdem er sich kurz nach der Absetzung als Kapitän geweigert hatte, die Reise zum Europa-League-Zwischenrundenspiel bei Rapid Wien mitanzutreten.

Die Spekulationen über einen möglichen Abschied Icardis von Inter im kommenden Sommer wurden seither immer lauter. Vor allem und Juventus Turin sollen an dem Torjäger, der noch bis 2021 in Mailand unter Vertrag steht, interessiert sein.