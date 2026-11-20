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Zur allgemeinen Entrüstung verkaufte der FC Bayern 2024 Matthijs de Ligt - statt Dayot Upamecano. Die Karriereverläufe der beiden hätten seitdem kaum weiter auseinanderdriften können.

Im Sommer 2024 trat Vincent Kompany seine Trainer-Tätigkeit beim FC Bayern an und initiierte direkt mal eine ziemlich unpopuläre Entscheidung, so wurde es damals zumindest übereinstimmend berichtet. Es ging um die zukünftige Besetzung der Innenverteidigung.

Mit Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier und Neuzugang Hiroki ito verfügten die Münchner über fünf Innenverteidiger. Einer sollte abgegeben werden, nach Wunsch der Klubführung angeblich Upamecano. Kompany aber sah großes Potential in Upamecano, vor allem dessen Tempo hatte es ihm angetan. Und so votierte der neue Trainer dem Vernehmen nach stattdessen für einen Verkauf von de Ligt.

Letztlich wechselte der Niederländer für 45 Millionen Euro zu Manchester United, wo er nach einem Horrorjahr mittlerweile als Verkaufskandidat gilt. Upamecano dagegen entwickelte sich beim FC Bayern zu einem der weltbesten Innenverteidiger. Was damals durchaus fragwürdig erschien, hat sich längst als goldrichtig erwiesen.

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Petition forderte Verbleib von Matthijs de Ligt beim FC Bayern

Zunächst ein Blick zurück. Ein Jahr nach Upamecanos Verpflichtung für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig wünschte sich Julian Nagelsmann 2022 einen weiteren hochkarätigen Innenverteidiger. Zum allseitigen Erstaunen kam Matthijs de Ligt, stolze 67 Millionen Euro überwiesen die Münchner für das einstige Wunderkind von Ajax Amsterdam an Juventus Turin. Trotz der hohen Ablösesumme wurde der Transfer als Coup gefeiert, galt der damals 22-Jährige doch als einer der verheißungsvollsten Innenverteidiger der Welt.

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Und de Ligt erfüllte die Erwartungen. Nach seiner ersten Saison belegte er bei der Wahl zum Bayern-Spieler des Jahres sogar den zweiten Platz hinter Jamal Musiala, auch in der zweiten Saison war er der verlässlichste Münchner Innenverteidiger. Dank seiner aufopferungsvollen Spielweise und zugänglichen Art avancierte de Ligt zum Publikumsliebling. Und nun sollte er urplötzlich verkauft werden? Anstelle des verletzungsanfälligen Fehlerteufels Upamecano?

Um das zu verhindern, riefen Fans des FC Bayern eine Online-Petition mit dem Titel "Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!" ins Leben, in der es unter anderem hieß: "Ein Verkauf von Matthijs de Ligt wäre absolut die falsche Entscheidung und wir würden es sicherlich extrem bereuen. Deshalb nutzen wir unsere Stimme, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir diesen Fehler NICHT begehen dürfen!"

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Beeindruckende 71.840 Menschen unterschrieben die Petition. "Das berührt mein Herz", sagte de Ligt selbst. Die Klubführung des FC Bayern ignorierte den Wunsch der Fans aber und verkaufte de Ligt Mitte August an Manchester United.

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Dayot Upamecano verlängerte Anfang 2026 seinen Vertrag

Kompany setzte in der Innenverteidigung fortan meist auf Upamecano und Kim, was trotz vereinzelter Patzer insgesamt sehr gut funktionierte. De Ligt strauchelte derweil bei seinem neuen Arbeitgeber und geriet schnell ins Visier der spitzzüngigen englischen TV-Experten, wie seit Jahren eigentlich jeder Neuzugang von Manchester United.

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"Es geht nicht darum, dass wir uns bestätigt fühlen. Matthijs de Ligt war auch ein Top-Innenverteidiger", sagte Sportvorstand Max Eberl im November: "Wir mussten aber irgendwie eine Entscheidung fällen. Die haben wir gefällt und es funktioniert." Spätestens ab der darauffolgenden Saison 2025/26 entpuppte sich das wohl von Kompany angeregte Umdenken als goldrichtiger Schachzug.

Upamecano stabilisierte sich neben Neuzugang Jonathan Tah auf einem beeindruckenden Niveau, was dem mittlerweile 28-jährigen Franzosen Anfang 2026 einen hochdotierten neuen Vertrag bis 2030 sowie ein üppiges Handgeld in Höhe von angeblich 20 Millionen Euro einbrachte. De Ligt dagegen verletzte sich nach einer immerhin etwas besseren Phase im Herbst 2025 am Rücken und fiel erstmal aus.

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Manchester United: Warum ist Matthijs de Ligt so lange ausgefallen?

Uniteds damaliger Trainer Ruben Amorim sprach von einer "Kleinigkeit", was sich jedoch als große Fehleinschätzung erweisen sollte. Gepeinigt von etlichen Rückschlägen kehrte de Ligt erst nach monatelanger Pause auf den Trainingsplatz zurück, musste sich aber im Mai letztlich doch noch einer Operation unterziehen. Damit war für ihn nicht nur die restliche Saison, sondern auch eine WM-Teilnahme mit der niederländischen Nationalmannschaft gelaufen.

Sein Comeback feierte de Ligt erst Ende Oktober beim 1:4 gegen Como Calcio in der Champions League. Bis heute folgte nur noch ein weiterer Kurzeinsatz in der Königsklasse. Letztmals in der Premier League spielte er am 30. November 2025, also vor fast einem Jahr. Michael Carrick setzte in der Innenverteidigung meist auf Harry Maguire und Lisandro Martinez. Als Martinez zuletzt gesperrt fehlte, begann stattdessen Stamm-Rechtsverteidiger Lenny Yoro zentral. Zudem bekam auch der erst 20-jährige Ayden Heaven Spielzeiten in der Innenverteidigung.

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Carrick wurde in der Länderspielphase entlassen und durch Mauricio Pochettino ersetzt, wodurch sich eine kuriose Serie de Ligts fortsetzt. In seiner gesamten Profikarriere startete er noch nie unter dem gleichen Trainer in zwei aufeinanderfolgende Spielzeiten. So wird es auch in der kommenden Saison sein. Ungeachtet dessen ist es aktuell aber völlig offen, für welchen Klub er dann überhaupt spielt.

Sein hochdotierter Vertrag läuft zwar bis 2029, längst gilt er aber als Verkaufskandidat, denkbar ist sogar ein Abgang im Winter. "De Ligt muss gehen", forderte neulich beispielsweise Klubikone Gary Neville. Angeblich beschäftigen sich unter anderem Inter Mailand und Besiktas Istanbul mit einem möglichen Transfer des immer noch erst 27-Jährigen.