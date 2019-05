Matthias Sammer: FC Bayern kann Niko Kovac keine Garantie aussprechen

Bayern-Trainer Niko Kovac steht in München vor dem Aus - ganz egal, was sein Team im Saisonendspurt noch erreicht. Sammer kann das nachvollziehen.

Matthias Sammer kann den Umgang der Bayern-Führungsriege mit Trainer Niko Kovac in Teilen nachvollziehen. "In der aktuellen Situation können sie ihm keine Garantie aussprechen", sagte der ehemalige Sportdirektor des bei Eurosport.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Beim deutschen Rekordmeister würden am Ende Erfolgsmechanismen greifen. "Mich wundert die Diskussion, weil noch so viel passieren kann", meint Sammer. "Wenn du Zweiter in der Meisterschaft wirst, den Pokal verlierst und in der gegen Liverpool ausscheidest, weiß ich nicht, ob du das überleben kannst."

Nach Informationen von Goal und SPOX steht das Aus von Kovac bereits fest - unabhängig von einem möglichen Gewinn des Doubles.

Die teils konfuse Außendarstellung der Bayern ist für Sammer nur eine logische Konsequenz aus dem Druck der Öffentlichkeit: "In München gehen die Uhren ein bisschen anders. Wenn die Öffentlichkeit in dieser Situation eine Aussage für die nächste Saison fordert, bringt dich das in die Bredouille."

Fredi Bobic: "Du musst als Verantwortlicher klare Kante zeigen"

Fredi Bobic erlebte als Sportdirektor von vor einem Jahr noch eine ähnliche Situation mit Niko Kovac. Nach der Bekanntgabe des Wechsels zum FC Bayern hatten einige den Rauswurf des Trainers gefordert – Bobic stellte sich klar hinter Kovac.

"Wenn du nur ein bisschen Luft für Interpretationen reinlässt, dann gibst du den Spielern ein Alibi, den Medien eine Steilvorlage, in den Gremien hast du Theater. Du musst als Verantwortlicher klare Kante zeigen", sagte Bobic.