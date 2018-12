Matthias Sammer attackiert Bayer Leverkusen: "Trainer-Diskriminierung! Schäbig!"

Heiko Herrlich musste in Leverkusen trotz zwei Ligasiegen in Folge gehen. Matthias Sammer findet das ziemlich unglücklich.

TV-Experte Matthias Sammer hat die Führung von Bayer Leverkusen für ihren Umgang mit Ex-Trainer Heiko Herrlich kritisiert. Nach zwei Bundesligasiegen in Folge wurde er entlassen und durch Peter Bosz ersetzt.

"Wahnsinn, wie man in den letzten drei Monaten eine Trainer-Diskriminierung zulassen konnte - auch öffentlich. Dies finde ich schäbig", sagte Sammer bei Eurosport. "Als ich dies gehört habe, habe ich entsetzt reagiert. Ich glaube: Wenn Moral und Anstand da wären, müsste man die Mannschaft hinterfragen."

Sammer: Trainerdiskussion als Alibi für Bayer-Spieler

Die Trainerdiskussion diente den Leverkusener Spielern laut Sammer als Alibi: "So lange dies so ist, wird man keinen Titel gewinnen. Und man muss sich fragen, ob möglicherweise Bequemlichkeit und Wohlfühl-Oase leistungshemmend wirken. Ich hatte nie das Gefühl in Leverkusen, dass die Mannschaft gefordert war." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Leverkusen ist aktuell lediglich Tabellenneunter. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Startplatz, den aktuell RB Leipzig hält, beträgt bereits sieben Punkte.