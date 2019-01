Matthäus glaubt an "spannendste Rückrunde der vergangenen sieben Jahre"

Matthäus glaubt, dass die Ausgangslage vor dem Rückrundenstart der Bundesliga viel Spannung für das Duell zwischen dem BVB und Bayern verspricht.

Lothar Matthäus glaubt vor dem Rückrundenstart am Freitag an ein enges Titelrennen zwischen Tabellenführer Borussia Dortmund und Titelverteidiger FC Bayern München. "In dieser Woche startet die wohl spannendste Rückrunde der vergangenen sieben Jahre in der Bundesliga. Der BVB ist der Gejagte und die Bayern sind der Jäger", schrieb der Rekordnationalspieler und Sky-Experte in seiner wöchentlichen Kolumne 'So sehe ich das' auf skysport.de: "Das ist für beide Mannschaften eine neue Rolle. Wer am besten damit umgehen kann, wird die Meisterschaft für sich entscheiden."

Matthäus traut Dortmund den längeren Atem als dem Rekordmeister zu. "Ich bleibe dabei, dass Dortmund das Titelrennen für sich entscheidet. Aber wenn es einer schaffen kann, sie einzuholen, dann natürlich die Bayern. Der Start in die Rückrunde ist richtungweisend", so Matthäus.

Bayern in Hoffenheim, Dortmund in Leipzig gefordert

Aktuell hat der BVB einen Vorsprung von sechs Punkten auf die Bayern.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Münchner eröffnen die Rückrunde am Freitag mit einem Auswärtsspiel in Hoffenheim, Dortmund muss bei RB Leipzig antreten.