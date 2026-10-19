Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Massive Zweifel an Jonas Urbig: Ex-Bundesliga-Keeper rechnet beim FC Bayern mit Transfer von "absolutem Toptorwart"

Bundesliga
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
Champions League
SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
J. Urbig
M. Neuer

Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Ralf Fährmann ist nicht überzeugt davon, dass Jonas Urbig schon das Zeug dafür hat, Bayern Münchens Nummer eins zu sein.

"Ich sehe das sehr kritisch, um ehrlich zu sein", sagte Fährmann im Sport1-Doppelpass zur Torwart-Thematik beim FCB. Zwar sei Urbig ein "herausragender Torwart, der die Abläufe programmiert hat wie ein Roboter und wirklich top ist – aber wir reden über Bayern München", so der frühere Schalke-Keeper weiter. Beim deutschen Rekordmeister reiche es "nicht aus, einfach nur ein perfekter Torwart zu sein. Du brauchst eine Aura, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Strahlkraft."

Wenn Manuel Neuer kommenden Sommer tatsächlich wie erwartet seine Karriere beenden sollte, ist Urbig bei Bayern als neue Nummer eins vorgesehen. Nach Neuers unglücklichem Auftritt beim 2:2 in Augsburg war zuletzt sogar eine Debatte entstanden, ob Urbig nicht bereits im Laufe dieser Saison die Stammbesetzung im FCB-Tor werden sollte. Bei den beiden jüngsten Partien gegen Viking Stavanger (3:3) und RB Leipzig (6:1) hütete der 23-jährige Urbig jedenfalls den Münchener Kasten, da Neuer aufgrund von Fußproblemen ausfiel.

Fährmann zog derweil einen Vergleich zum ehemaligen Bayern-Torhüter Yann Sommer, um seine Zweifel an Urbig zu erklären. "Als er bei Bayern München war, wurde er schon kritisch gesehen", sagte der 38-Jährige über den Schweizer, der 2022/23 ein halbes Jahr lang für den FCB spielte, dann allerdings schon zu Inter Mailand weiterzog (mittlerweile spielt Sommer bei Club Brügge).

FBL-EUR-C1-BAYERN-TRAININGGetty Images

Ralf Fährmann erinnert an Michael Rensing und Thomas Kraft

Zudem erinnerte sich Fährmann auch an Beispiele aus der Vergangenheit, als junge Torhüter an der Bürde, die Nummer eins bei den Bayern zu sein, scheiterten. "Man hat es in der Vergangenheit gesehen mit Michael Rensing und Thomas Kraft. Es ist schwierig, einen Torwart aus dem eigenen Stall heranzuzüchten, der dann die Wucht von Bayern München auch tragen kann", so Fährmann.

Rensing stammte aus der FCB-Jugend und lernte lange als Nummer zwei hinter Oliver Kahn, sollte den Titan 2008 schließlich beerben. Allerdings setzte sich Rensing, der Bayern 2010 dann verließ, ebenso wenig dauerhaft durch wie Thomas Kraft.

Jener hatte Anfang 2011 als junger Keeper zunächst den erfahrenen Hans-Jörg Butt aus dem FCB-Tor verdrängt, musste nur wenige Monate später aber wieder ins zweite Glied und wechselte im Sommer 2011 dann zu Hertha BSC, da die Bayern Neuer als neue Nummer eins von Schalke holten.

FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images

So reagiert Stefan Effenberg auf Fährmanns These

Einen Vergleich zwischen dem Neuer aus dessen Anfangszeit beim FCB und Urbig wollte Fährmann indes nicht ziehen. "Manuel Neuer hatte schon sehr viele Spiele gespielt bei Schalke, hat Champions League und Nationalmannschaft gespielt und hatte ein gewisses Standing bei Schalke. Er hatte die Erfahrung und die Präsenz und hat es schon gezeigt. Das sehe ich bei Jonas Urbig nicht", so der Ex-Schalker, der nicht daran glaubt, dass Bayern vollständig auf Urbig setzt, sondern diesem stattdessen einen prominenten Konkurrenten zur Seite stellt: "Ich glaube, dass sich Bayern München noch mal einen absoluten Toptorwart kaufen wird, der auch richtig Geld kosten wird", mutmaßte Fährmann.

Mit Stefan Effenberg gab ein ehemaliger Bayern-Star Fährmann jedoch deutlich Contra. "Das glaube ich nicht", sagte Effenberg zu Fährmanns Transferthese. "Man darf nicht vergessen: Urbig hat seine Spiele in der Bundesliga, sehr wohl auch in K.o.-Spielen in der Champions League. Alle Punkte, die du aufgezählt hast, treffen bei Urbig zu." Für einen jungen Keeper wie Urbig gebe es nichts Besseres, "als an der Seite von Manuel Neuer zu lernen. Und der lässt es auch zu. Das ist noch mal ein Pfund, zu sagen: Ich vertraue diesem Torwart", so Effenberg.

Urbig war Anfang 2025 vom 1. FC Köln nach München gewechselt, in der laufenden Saison hat der frischgebackene deutsche Nationalspieler bisher wettbewerbsübergreifend vier Einsätze absolviert. Urbigs Vertrag bei Bayern läuft bis 2029.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen