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So sehen Sie Marseille gegen Toulouse mit einem VPN

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille empfängt Toulouse im Stade Orange Velodrome zu einem Ligue-1-Spiel. Die beiden Klubs befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihrer jeweiligen Saison.

Die Mannschaft von Bruno Genesio geht mit einem dramatischen 4:3-Sieg gegen Le Havre aus ihrem letzten Ligue-1-Spiel in die Partie. Das Ergebnis verdeutlichte sowohl die offensive Qualität als auch die defensive Anfälligkeit, die ihre Saison bislang prägen. Marseille führte bereits mit 4:0, ehe Le Havre mit einer furiosen Aufholjagd in der Schlussphase für ein nervenaufreibendes Ende im Velodrome sorgte.

Wettbewerbsübergreifend hat Marseille drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die Form in der Europa League gibt Anlass zur Sorge: Niederlagen gegen Olympiacos und Sturm Graz haben den Druck auf Genesio erhöht, in der Liga konstantere Ergebnisse zu erzielen.

Toulouse reist als Neunter der Ligue 1 an, einen Tabellenplatz vor Marseille. Die Mannschaft von Jens Berthel Askou zeigt sich zuletzt beständig, wenn auch wenig spektakulär. Im jüngsten Spiel gab es ein 0:0 gegen Troyes. In den vergangenen Wochen bewies das Team Widerstandskraft.

Die Gäste haben vor der Reise eigene Verletzungssorgen. Auch Marseille muss verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten, während der Klub seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen will.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie Marseille gegen Toulouse live sehen können.

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