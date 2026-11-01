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So seht Ihr Marseille gegen Toulouse mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht dazu in der Übersicht der internationalen Übertragungen oben nach). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille empfängt Toulouse im Stade Orange Velodrome zu einem Ligue-1-Spiel. Die beiden Klubs befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihrer jeweiligen Saison.

Die Mannschaft von Bruno Genesio geht mit einem dramatischen 4:3-Sieg gegen Le Havre aus ihrem letzten Ligue-1-Spiel in die Partie. Das Ergebnis verdeutlichte sowohl die Offensivqualität als auch die defensive Anfälligkeit, die ihre Saison prägen. Marseille führte bereits mit 4:0, bevor eine furiose Aufholjagd von Le Havre in der Schlussphase für ein nervenaufreibendes Ende im Velodrome sorgte.

Wettbewerbsübergreifend hat Marseille drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die Form in der Europa League gibt Anlass zur Sorge: Niederlagen gegen Olympiacos und Sturm Graz haben den Druck auf Genesio erhöht, in der Liga konstantere Ergebnisse zu liefern.

Toulouse reist als Neunter der Ligue 1 an, einen Tabellenplatz vor Marseille, und präsentiert sich zuletzt solide, wenn auch ohne zu glänzen. Die Mannschaft von Jens Berthel Askou spielte zuletzt 0:0 gegen Troyes und hat sich in den vergangenen Wochen widerstandsfähig gezeigt.

Auch die Gäste haben vor der Reise verletzungsbedingte Sorgen. Marseille muss ebenfalls auf verletzte Schlüsselspieler verzichten, während der Klub seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen will.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Marseille gegen Toulouse live zu sehen.

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