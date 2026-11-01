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Frankreich Ligue 1
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Marseille gegen Toulouse heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Marseille - Toulouse
Marseille
Toulouse
Frankreich Ligue 1

Alles Wissenswerte dazu, wie Ihr Marseille gegen Toulouse heute live in der Ligue 1 sehen könnt.

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So seht Ihr Marseille gegen Toulouse mit einem VPN

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Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9
Stade Orange Velodrome

Marseille empfängt Toulouse im Stade Orange Velodrome zu einem Ligue-1-Spiel. Die beiden Klubs befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihrer jeweiligen Saison.

Die Mannschaft von Bruno Genesio geht mit einem dramatischen 4:3-Sieg gegen Le Havre aus ihrem letzten Ligue-1-Spiel in die Partie. Das Ergebnis verdeutlichte sowohl die Offensivqualität als auch die defensive Anfälligkeit, die ihre Saison prägen. Marseille führte bereits mit 4:0, bevor eine furiose Aufholjagd von Le Havre in der Schlussphase für ein nervenaufreibendes Ende im Velodrome sorgte.

Wettbewerbsübergreifend hat Marseille drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die Form in der Europa League gibt Anlass zur Sorge: Niederlagen gegen Olympiacos und Sturm Graz haben den Druck auf Genesio erhöht, in der Liga konstantere Ergebnisse zu liefern.

Toulouse reist als Neunter der Ligue 1 an, einen Tabellenplatz vor Marseille, und präsentiert sich zuletzt solide, wenn auch ohne zu glänzen. Die Mannschaft von Jens Berthel Askou spielte zuletzt 0:0 gegen Troyes und hat sich in den vergangenen Wochen widerstandsfähig gezeigt.

Auch die Gäste haben vor der Reise verletzungsbedingte Sorgen. Marseille muss ebenfalls auf verletzte Schlüsselspieler verzichten, während der Klub seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen will.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Marseille gegen Toulouse live zu sehen.

Teamnews und Kader

Marseille vs Toulouse Aufstellungen

4-2-3-1
Marseille crest
Marseille
OM
Aufstellung
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-4-2
J. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdEmersonEmersonT. WeahT. WeahA. HaritA. HaritI. PaixaoI. PaixaoH. AbdelliH. AbdelliPierre-Emile HöjbjergPierre-Emile HöjbjergT. NnadiT. NnadiA. GouiriA. Gouiriteam-logoG. Restesteam-logoChrist TapéR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieteam-logoI. Dialloteam-logoC. Casseres Jr.Aron DönnumAron Dönnumteam-logoThomas JörgensenN. SigurN. SigurC. TengstedtC. Tengstedtteam-logoJ. Russell-Rowe
Toulouse crest
Toulouse
TFC
4-2-3-1
Marseille

Startelf

Toulouse

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Genesio
  • J. Askou
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