Marseille gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille und Paris Saint-Germain werden am 20. September 2026 um 18:45 Uhr GMT angepfiffen (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Klassiker-Feuerkraft unter den Lichtern von Marseille

Olympique de Marseille kehrt ins Stade Vélodrome zurück und empfängt den erbitterten Rivalen Paris Saint-Germain am 5. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach zwei Liga-Rückschlägen in Folge will Marseille die feindselige Atmosphäre im eigenen Stadion unter Cheftrainer Bruno Génésio nutzen, um die Saison neu auszurichten und in Le Classique ein Ausrufezeichen zu setzen. Für Luis Enriques PSG bietet die Reise in den Süden nach zwei Siegen in Folge auf nationaler und europäischer Ebene die Gelegenheit, Schwung mitzunehmen und in der Tabelle weiter zu klettern.

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Die knappe Niederlage von Les Phocéens in Rennes

Olympique de Marseille geht in den Sonntag und sucht nach der 0:1-Auswärtsniederlage bei Stade Rennais am 4. Spieltag (11. September) nach einer wichtigen defensiven Neuordnung. Nach einer engen, torlosen ersten Halbzeit erzielte Adrien Thomasson in der 52. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Rennes. Die Niederlage folgte auf die überraschende 2:3-Heimpleite gegen Paris FC am 3. Spieltag, wodurch das Team von Génésio nun darauf brennt, defensive Stabilität zu finden und seine Offensivreihe mit Amine Gouiri, Igor Paixão und Timothy Weah zu entfesseln.

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Ferran Torres sichert Les Parisiens den ersten Ligasieg

Paris Saint-Germain reist voller Selbstvertrauen in den Süden Frankreichs, nachdem das Team am 4. Spieltag (13. September) einen hart erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg bei Stade Brestois 29 eingefahren hat. Stürmer Ferran Torres traf früh in der vierten Minute und bescherte der Mannschaft von Luis Enrique damit den ersten Ligue-1-Sieg der Saison. Dieser Erfolg auf nationaler Ebene wurde wenig später durch den dominanten 6:1-Auftritt unter der Woche gegen ŠK Slovan Bratislava in der Champions League untermauert, was darauf hindeutet, dass PSGs Offensive mit Ousmane Dembélé und Vitinha gerade ihre Topform erreicht.

Kann die Leidenschaft von Marseille PSGs dynamische Bewegung stören?

Le Classique ist traditionell eine der wechselhaftesten und intensivsten Rivalitäten im französischen Fußball. Marseille wird auf sein Mittelfeld mit den Taktgebern Pierre-Emile Højbjerg und Angel Gomes setzen, um PSGs zentrales Aufbauspiel zu stören und schnelle Umschaltsituationen einzuleiten. PSG wiederum wird auf die Fluidität von João Neves und Warren Zaïre-Emery bauen, um das Tempo zu kontrollieren und den Raum hinter Marseilles Abwehrkette zu nutzen. Mit großem Stolz und frühem Saison-Schwung auf dem Spiel verspricht das Duell am Sonntag hochklassiges Drama ab dem Anpfiff.

Teamnews & Kader

Marseille muss auf Tochukwu Nnadi verzichten, der vor dem Spiel als verletzt geführt wird. Für die Gastgeber wurden keine Sperren gemeldet, weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

PSG muss verletzungsbedingt auf Achraf Hakimi verzichten. Für Luis Enrique wurden keine Sperren gemeldet, allerdings könnte das vollständige Bild des Kaders vor Spielbeginn noch aktualisiert werden.

Form

Marseille geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Rennes in der Ligue 1, zudem gab es in diesem Lauf ein 2:3 gegen Paris FC. Ein 4:0-Sieg gegen Strasbourg ist der einzige Lichtblick in diesen fünf Auftritten. Marseille erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

PSG kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg in der Ligue 1 in Brest, nach dem 6:1-Erfolg in der Champions League gegen Slovan Bratislava. Die 1:2-Heimniederlage gegen Monaco war der Tiefpunkt in diesem Lauf. PSG erzielte in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 8. Februar 2026 statt, als PSG in der Ligue 1 zu Hause mit 5:0 gewann. In den letzten fünf Begegnungen hat PSG klar die Nase vorn, mit drei Siegen und einem Unentschieden, während Marseilles einziger Sieg im September 2025 gelang, ein 1:0-Heimerfolg. Das Gesamttorverhältnis in diesen fünf Spielen steht 11:4 zugunsten von PSG.