So seht Ihr Marseille gegen Lewski Sofia mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Geoblocking greifen könnte? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Stade Orange Velodrome

Marseille empfängt Lewski Sofia in der Europa League im Stade Orange Velodrome. Nach einem schmerzhaften Wochenende muss die Mannschaft von Bruno Genesio eine Reaktion zeigen.

Marseille verlor am 22. November in der Ligue 1 zu Hause mit 2:3 gegen Le Mans. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge über alle Wettbewerbe hinweg. Angesichts der zuvor gezeigten Form kam die Niederlage überraschend.

Der Gegner hatte aus seinen vorherigen fünf Ligaspielen lediglich zwei Punkte geholt. Nun will Marseille vor den eigenen Fans in der Europa League Wiedergutmachung betreiben.

Timothy Weah hat den Ruf des Klubs als eine der unbeliebtesten Mannschaften Frankreichs angenommen. Der Druck gebe ihm zusätzlichen Antrieb, sagte er. Der amerikanische Flügelspieler trägt unter Genesio die Kapitänsbinde und sprach davon, dass er und sein Trainer die Dinge gemeinsam gelassen angehen.

Lewski Sofia reist aus Bulgarien mit der zuletzt besseren Bilanz in der Europa League an. Die Mannschaft schlug Jagiellonia Bialystok Anfang des Monats mit 1:0 und gewann am 22. November in der First Professional League bei Lokomotiv Sofia mit 4:1.

Das Team von Julio Velazquez steht in der Europa-League-Tabelle auf Platz zehn und damit weit vor Marseille auf Rang 31. Hier erfahrt Ihr alles darüber, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Team-News und Kader