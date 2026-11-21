So sehen Sie Marseille gegen Le Mans mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Marseille empfängt Le Mans im Stade Orange Velodrome zu einem Ligue-1-Spiel, in dem eines der formstärksten Teams der Liga auf eine Mannschaft trifft, die in dieser Saison noch nach Konstanz sucht.

Die Mannschaft von Bruno Genesio geht nach vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in guter Form in die Partie. Besonders beeindruckend ist ihre jüngste Bilanz in der Ligue 1: Siege gegen Lens, Toulouse und Le Havre unterstreichen ihren Anspruch, ernsthaft um den Titel mitzuspielen.

Le Mans steht auf Tabellenplatz 15 und hat es in der höchsten Spielklasse schwer. Die Mannschaft von Patrick Videira holte aus ihren letzten fünf Ligue-1-Spielen nur zwei Punkte. Auch ihre Defensivbilanz in diesem Zeitraum macht vor der Reise zu einer der traditionsreichsten Spielstätten Frankreichs wenig Hoffnung.

Marseilles Heimpublikum im Velodrome zählt zu den leidenschaftlichsten im europäischen Fußball. Genesio wird erwarten, dass die Atmosphäre gegen ein Le Mans, dem es an Selbstvertrauen fehlt, ihren Teil beiträgt.

Für Le Mans wäre schon ein Auswärtspunkt ein echter Erfolg. Beim jüngsten Auftritt zeigte die Mannschaft Widerstandskraft und erzielte spät den Ausgleich gegen Monaco. Das gegen Marseille in dessen derzeitiger Form zu wiederholen, wird allerdings eine nahezu perfekte Defensivleistung erfordern.

Lesen Sie weiter, um alles Wissenswerte zur Live-Übertragung von Marseille gegen Le Mans zu erfahren.

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