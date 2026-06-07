Marokko vs. Norwegen heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Marokko empfängt Norwegen im Sports Illustrated Stadium in New Jersey in einem Freundschaftsspiel, das beiden Mannschaften als abschließende WM-Vorbereitung dient. Für die Atlas Lions ist es die letzte Gelegenheit, Feinheiten im Spielsystem zu justieren, bevor das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada beginnt.

Marokko geht mit breiter Brust in diese Begegnung. Unter Trainer Mohamed Ouahbi haben die Atlas Lions zuletzt beeindruckende Ergebnisse geliefert – darunter ein 5:0 gegen Burundi und ein 4:0 gegen Madagaskar in den jüngsten Testspielen. Die Mannschaft präsentiert sich in starker Verfassung und hat sich als eine der gefährlichsten Offensivkräfte des afrikanischen Kontinents etabliert.

Auf der anderen Seite steht Norwegen mit Erling Haaland im Mittelpunkt. Der Manchester-City-Stürmer trägt das Gewicht einer Nation, die nach langer Abstinenz endlich wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Für Haaland persönlich ist dieses Turnier eine Erlösung – ein Moment, auf den er und ganz Norwegen jahrelang gewartet haben.

Trainer Staale Solbakken reist mit einer Mannschaft an, die zuletzt Schweden 3:1 bezwungen hat. Norwegen wirkt eingespielt und selbstbewusst, auch wenn ein 0:0 gegen die Schweiz und eine Niederlage gegen die Niederlande zeigen, dass gegen stärkere Gegner noch Luft nach oben besteht.

Dieses Freundschaftsspiel bietet beiden Trainern die Möglichkeit, ihre Kader zu testen und letzte taktische Anpassungen vorzunehmen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Marokko und Norwegen beginnt am 07.06.2026, 21:00.

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Zur Partie zwischen Marokko und Norwegen wird heute keine Übertragung angeboten.

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Anstoßzeit Marokko gegen Norwegen

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele Sports Illustrated Stadium

Marokko vs. Norwegen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Marokko kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Das jüngste Ergebnis war ein deutliches 4:0 gegen Madagaskar am 2. Juni 2026. Davor bezwangen die Atlas Lions Burundi mit 5:0 – ein Ergebnis, das die offensive Stärke des Teams unterstreicht. Insgesamt erzielte Marokko in den letzten fünf Spielen 15 Tore und kassierte lediglich zwei. Das einzige Unentschieden in diesem Zeitraum war ein 1:1 gegen Ecuador im März.

Norwegen gewann drei der letzten fünf Partien. Der jüngste Erfolg war ein 3:1 gegen Schweden am 1. Juni 2026. Beim 1:4-Sieg gegen Italien in der WM-Qualifikation zeigte die Mannschaft ihre Stärke in entscheidenden Momenten. Ein 0:0 gegen die Schweiz und eine 1:2-Niederlage gegen die Niederlande zeigen, dass Norwegen gegen kompakte Gegner nicht immer die Mittel findet. Über fünf Spiele hinweg erzielte Norwegen neun Tore und kassierte fünf.





Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine historischen Direktvergleiche zwischen Marokko und Norwegen im bereitgestellten Datensatz vor. Belastbare Aussagen zur bisherigen Bilanz zwischen beiden Nationen können daher nicht gemacht werden.





Marokko vs. Norwegen: Die Tabellen

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