Marokko empfängt Madagaskar in einem Freundschaftsspiel, das beiden Nationalmannschaften die Möglichkeit bietet, sich vor dem Sommer in Form zu bringen.

Die Atlas Lions befinden sich in einer starken Phase. Zuletzt besiegten sie Burundi mit 5:0 und zeigten damit, dass die Offensive unter Volldampf läuft. Marokko steht kurz vor der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, wo sie in der Gruppe C auf Brasilien, Schottland und Haiti treffen.

Madagaskar reist mit gemischten Gefühlen an. Die Mannschaft hat in den vergangenen Monaten sowohl in Freundschaftsspielen als auch in der WM-Qualifikation gespielt und dabei unterschiedliche Ergebnisse erzielt.

Für Marokko ist diese Begegnung ein weiterer Test auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Die Qualität des Kaders ist unbestritten, doch der Trainerstab wird die Gelegenheit nutzen, Kombinationen auszuprobieren und die Tiefe des Aufgebots zu prüfen.

Madagaskar hat in jüngster Zeit Fortschritte gemacht und wird versuchen, gegen einen der stärksten Gegner des afrikanischen Kontinents zu bestehen.

Das Spiel zwischen Marokko und Madagaskar beginnt am 02.06.2026, 19:00.

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Anstoßzeit Marokko gegen Madagaskar

Marokko vs. Madagaskar: Aufstellungen

Form

Marokko kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Den deutlichsten Eindruck hinterließen die Atlas Lions beim 5:0 gegen Burundi im Mai 2026. Davor gab es ein 2:1 gegen Paraguay und ein 1:1 gegen Ecuador in Freundschaftsspielen. In der Afrika Nations Cup-Phase gewannen sie sowohl gegen Senegal als auch gegen Nigeria, wobei das Spiel gegen Nigeria torlos endete. Insgesamt erzielten die Atlas Lions in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierten nur zwei.

Madagaskar weist eine ausgeglichenere Bilanz auf: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der deutlichste Erfolg war ein 2:5-Auswärtssieg gegen Kirgisistan im März 2026. Gegen Äquatorialguinea gab es ein 1:1-Unentschieden, während die einzige Niederlage mit 4:1 gegen Mali in der WM-Qualifikation fiel. Insgesamt erzielte Madagaskar in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

MAR Letzte 2 Spiele MAD 1 Sieg 0 Unentschieden 1 Sieg Madagaskar 2 - 3 Marokko

Marokko 0 - 3 Madagaskar 3 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 30. August 2025 im Rahmen der African Nations Championship statt, als Marokko Madagaskar mit 3:2 besiegte. Beim vorherigen Duell am 19. Januar 2023, ebenfalls in der African Nations Championship, gewann Marokko als Gastgeber mit 3:0. Aus diesen beiden dokumentierten Begegnungen gehen die Atlas Lions als klarer Sieger hervor, mit sechs erzielten Toren gegenüber zwei Gegentoren.





Marokko vs. Madagaskar: Die Tabellen

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