So seht ihr Marokko U17 gegen Spanien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Übertragungsanbieter. Ruft die Website des Rechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Marokko und Spanien treffen bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar in Gruppe H aufeinander. Dabei stehen die beiden ersten Tabellenplätze auf dem Spiel.

Spanien geht nach zwei deutlichen Siegen als Tabellenführer in die Partie. Am 20. November gewann das Team mit 5:0 gegen China, am 23. November folgte ein 15:0 gegen Fidschi. Der Sieg entsprach der zweithöchsten Tordifferenz in der Geschichte des Turniers.

Stürmer Cruz erzielte beim Kantersieg gegen Fidschi fünf Tore, Tomas und Trujillano gelangen jeweils Hattricks. Damit hat Spanien in zwei Spielen 20 Tore erzielt und in Katar noch keinen Gegentreffer kassiert.

Marokko steht auf Platz zwei, hatte bislang aber keinen so reibungslosen Turnierverlauf. Auf ein 6:0 gegen Fidschi am 20. November folgte am 23. November ein 2:2 gegen China.

Nach diesem Unentschieden darf sich Marokko gegen den Tabellenführer keinen weiteren Ausrutscher leisten. Spaniens Angriff war bislang unerbittlich, und Marokko muss deutlich besser verteidigen als gegen China.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt, sowie den aktuellen Stand zur Anstoßzeit und zur Übertragung.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Marokko U17 gegen Spanien U17 liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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