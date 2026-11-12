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Africa Cup of Nations Qualification
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Marokko gegen Niger heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Marokko - Niger
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Niger
Africa Cup of Nations Qualification

Alle Infos dazu, wie Ihr das Spiel zwischen Marokko und Niger in der Qualifikation zum Afrika-Cup heute live sehen könnt.

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Spielvorschau

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Africa Cup of Nations Qualification - Spielwoche 3

Marokko empfängt Niger in der Afrika-Cup-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi will dabei an ihren starken Start in die Qualifikation anknüpfen.

Marokko geht als Tabellenführer der Gruppe A in die Partie und hat bislang beide Qualifikationsspiele gewonnen. Die jüngste Erfolgsserie umfasst Siege gegen Gabun und Lesotho in Folge. Trotz des späten Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft im Sommer geht die Mannschaft mit viel Schwung in das Spiel.

Marokko erreichte bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das Viertelfinale, ehe es gegen Frankreich ausschied. Das Ergebnis schmerzte, tat dem wachsenden Ansehen der Nationalmannschaft auf dem Kontinent aber kaum Abbruch. Marokkos Fans gehören weiterhin zu den leidenschaftlichsten im afrikanischen Fußball.

Niger reist in einer schwierigen Lage an. Die Mannschaft von Nabil Neghiz steht in der Gruppe auf Platz drei und hat mit schwankenden Leistungen zu kämpfen: Wettbewerbsübergreifend verlor sie drei ihrer letzten fünf Spiele. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang ihr in der Qualifikation gegen Lesotho.

Auch die Bilanz der direkten Duelle stimmt Marokko zuversichtlich. Die beiden Mannschaften trafen im vergangenen Jahr in der WM-Qualifikation aufeinander. Marokko gewann zu Hause mit 5:0 und setzte sich anschließend in Niger mit 2:1 durch.

Alles, was Sie wissen müssen, um dieses Afrika-Cup-Qualifikationsspiel live zu sehen, erfahren Sie im Folgenden.

Personal und Kader

Marokko vs Niger Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Ouahbi

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