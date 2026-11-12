So sehen Sie Marokko gegen Niger mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des übertragenden Sportsenders.

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Spielvorschau

Marokko empfängt Niger in der Afrika-Cup-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi will dabei an ihren starken Start in die Qualifikation anknüpfen.

Marokko geht als Tabellenführer der Gruppe A in die Partie und hat bislang beide Qualifikationsspiele gewonnen. Die jüngste Erfolgsserie umfasst Siege gegen Gabun und Lesotho in Folge. Trotz des späten Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft im Sommer geht die Mannschaft mit viel Schwung in das Spiel.

Marokko erreichte bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das Viertelfinale, ehe es gegen Frankreich ausschied. Das Ergebnis schmerzte, tat dem wachsenden Ansehen der Nationalmannschaft auf dem Kontinent aber kaum Abbruch. Marokkos Fans gehören weiterhin zu den leidenschaftlichsten im afrikanischen Fußball.

Niger reist in einer schwierigen Lage an. Die Mannschaft von Nabil Neghiz steht in der Gruppe auf Platz drei und hat mit schwankenden Leistungen zu kämpfen: Wettbewerbsübergreifend verlor sie drei ihrer letzten fünf Spiele. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang ihr in der Qualifikation gegen Lesotho.

Auch die Bilanz der direkten Duelle stimmt Marokko zuversichtlich. Die beiden Mannschaften trafen im vergangenen Jahr in der WM-Qualifikation aufeinander. Marokko gewann zu Hause mit 5:0 und setzte sich anschließend in Niger mit 2:1 durch.

Alles, was Sie wissen müssen, um dieses Afrika-Cup-Qualifikationsspiel live zu sehen, erfahren Sie im Folgenden.

Personal und Kader