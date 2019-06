Marokko vs. Elfenbeinküste: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung des Afrika-Cups

Kampf um die Vorherrschaft in Gruppe D des Afrika-Cups. Goal erklärt, wie die Partie Marokko vs. Elfenbeinküste in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der 2019 geht bereits in den zweiten Spieltag der Gruppenphase. Dabei wartet mit Marokko gegen Elfenbeinküste ein Spiel zweier ambitionierter Nationen auf uns. Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr.

In Gruppe D gelten Marokko und auch die Elfenbeinküste als haushohe Favoriten. Das zeigte man in den ersten beiden Spielen aber nur bedingt, denn beide Nationen gingen jeweils mit einem knappen 1:0 (die Ivorer siegten gegen Südafrika) als Sieger vom Platz. Namibia und Südafrika heißen die anderen beiden Gegner in dieser Gruppe.

Mit einem Sieg könnte sich einer der beiden Mitfavoriten bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren.

Marokko vs. Elfenbeinküste beim Afrika-Cup 2019? Goal verrät alle Details rund um die Übertragung des Spiels in TV und LIVE-STREAM. Außerdem: Um 18 Uhr erfahrt Ihr, wie die beiden Teams personell auflaufen.

Marokko vs. Elfenbeinküste: Das Gruppenspiel des Afrika-Cups auf einen Blick

Duell Marokko vs. Elfenbeinküste Datum Freitag, 28. Juni 2019 || 19.00 Uhr Ort Al Salam Stadium (Kairo), Ägypten Zuschauer 30.000 Plätze

Marokko vs. Elfenbeinküste heute Abend live im TV sehen - geht das?

Der Afrika-Cup 2019 wird in diesem Jahr nicht live im deutschen Fernsehen zu sehen sein, weil kein TV-Sender sich die Rechte am wichtigsten Turnier auf afrikanischem Boden gesichert hat.

Das bedeutet, dass Eure TV-Bildschirme schwarz bleiben, wenn Marokko vs. Elfenbeinküste am Freitagabend ausgetragen wird.

Alternativ zur Übertragung im TV ist ein LIVE-STREAM verfügbar, der die vollen 90 Minuten aus Kairo für Euch verbildlicht. Die Rechte dafür liegen beim Streamingdienst DAZN. Dort läuft das Duell am Freitag live und in voller Länge im Stream. Mehr dazu gibt es im nächsten Abschnitt.

Marokko vs. Elfenbeinküste: Der Afrika-Cup heute im LIVE-STREAM

DAZN hat die Begegnung Marokko vs. Elfenbeinküste am Freitagabend live im Stream im Angebot, denn die Rechte hat sich der Streamingdienst vor der Saison gesichert.

Marokko vs. Elfenbeinküste im LIVE-STREAM von DAZN anschauen

Marokko vs. Elfenbeinküste gibt es in voller Länge beim Ismaninger Streamingsender zu sehen. Gegen 18.50 Uhr beginnt der Stream, ehe dann um 19 Uhr der Anpfiff ertönt. Folgendes DAZN-Team ist für Euch am Ball:

Kommentator: David Ploch

Experte: Lutz Pfannenstiel

Übrigens: Wenn Ihr eh bei DAZN reinzappt, dann könnt Ihr auch den Gold Cup oder die Frauen WM anschauen, denn diese beiden Wettbewerbe laufen ebenfalls live auf DAZN.

Diese Voraussetzungen müsst Ihr für DAZN erfüllen:

Abonnement beim Dienst

ein internetfähiges Gerät.

mit dem Gratismonat könnt Ihr den Service kostenfrei einen Monat lang testen (dann 9,99/Euro)

kündigen geht einfach und unkompliziert, wenn Ihr keine Lust mehr auf den Service habt.

Hier geht's zudem noch zum aktuellen DAZN-Programm. Mit der App von DAZN, die kostenfrei zur Verfügung steht, könnt Ihr alle möglichen Streams aufrufen und abrufen, so auch Marokko vs. Elfenbeinküste.

Marokko vs. Elfenbeinküste: Der LIVE-TICKER zum Afrika-Cup

Keinen LIVE-STREAM zu Marokko vs. Elfenbeinküste zur Hand? Dann könnt Ihr Euch eines gängigen Mittels bedienen, das ebenfalls seine Funktion erfüllt.

Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Marokko vs. Elfenbeinküste könnt Ihr die Partie ebenfalls hautnah verfolgen und verpasst definitiv keine Szene. Hier geht es zum TICKER.

Der große Vorteil: Der LIVE-TICKER ist für jedermann absolut kostenlos.

Marokko vs. Elfenbeinküste am Afrika-Cup: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zu Partie Marokko vs. Elfenbeinküste erscheinen am Freitag gegen 18.00 Uhr an genau dieser Stelle.

Marokko vs. Elfenbeinküste: Das Spiel am Afrika-Cup im Überblick