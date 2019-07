Marko Arnautovic vor China-Transfer: Monster-Gehalt winkt, Maxi Gomez dafür zu West Ham

Im zweiten Anlauf wechselt der ehemalige Bremer wohl doch nach China. West Ham verhandelt bereits mit seinem möglichen Nachfolger.

Der Wechsel von Marko Arnautovic in die chinesische Super League wird immer konkreter. Laut Angaben des britischen Senders Sky Sports News vom Samstag habe der 30-jährige Offensivspieler bereits einen Medizincheck für bestanden.

In Shanghai soll Arnautovic satte 220.000 Euro pro Woche kassieren - mit einer garantierten Gesamt-Gage von 34 Millionen Euro. Schon aktuell war Arnautovic mit etwa 130.000 Euro pro Woche Zweitbestverdiener bei den Hammers.

: Maxi Gomez soll Marko Arnautovic ersetzen

Derweil verhandelt West Ham in diesen Stunden mit seinem Nachfolger: Celta Vigos Maxi Gomez soll nach London wechseln. Dabei versucht West Ham den ebenfalls interessierten in letzter Minute auszustechen. Der 22-jährige bullige Mittelstürmer aus erzielte in den letzten beiden La-Liga-Spielzeiten insgesamt starke 31 Treffer. Gomez soll zwischen 45 und 50 Millionen Euro kosten.

Arnautovic war bei seinem Club West Ham zuletzt wegen seiner wiederkehrenden Wechselwünsche in Ungnade gefallen. Die Londoner sollen mittlerweile bereit sein, den Wiener für die vergleichsweise günstige Ablöse von 25 Millionen Euro nach Shanghai ziehen zu lassen. Im Januar hatte der Klub noch mehr als das Doppelte gefordert.

Bestätigt ist der Transfer zum chinesischen Meister, bei dem mit den Brasilianern Oscar und Hulk zwei weitere prominente Offensivspieler unter Vertrag stehen, noch nicht. Arnautovic muss sich mit Shanghai SIPG noch über Vertragsdetails einigen. Der Wiener befindet sich derzeit noch im Urlaub, am Sonntag müsste er beim Trainingslager von West Ham in Bad Ragaz in der auftauchen.

Marko Arnautovic steht bei West Ham United bis 2022 unter Vertrag

Die reduzierte Ablösesumme von 25 Millionen Euro, von denen britische Medien zuletzt übereinstimmend berichtet haben, wäre dennoch die zweithöchste der Geschichte, die jemals für einen österreichischen Fußballer bezahlt worden ist. Den Rekord hält Arnautovic selbst. West Ham hatte für den Angreifer 2017 kolportierte 25 Millionen Pfund (damals 28 Millionen Euro) an Stoke City überwiesen.

Arnautovic hatte bereits im Winter mit einem Wechsel nach geliebäugelt. Neben Shanghai SIPG soll damals auch der Ligakonkurrent um seine Unterschrift gebuhlt haben. West Ham reagierte nach wochenlangem Theater Ende Januar mit einer Vertragsverlängerung über 2022 hinaus - zu verbesserten Bezügen. Nun dürfte Arnautovic aber endgültig dem Ruf aus dem Reich der Mitte folgen.