Marko Arnautovic über Inter-Mailand-Gerücht: "Mich hat keiner angerufen"

Marko Arnautovic soll angeblich bei Inter Mailand auf der Liste stehen. Dies dementierte der Offensivspieler der Hammers jedoch am Mittwoch.

Marko Arnautovic ist zuletzt mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht worden, doch diese Spekulation wies der Österreicher am Mittwoch in Klagenfurt allerdings zurück. "Ich habe Vertrag und bin Spieler bei West Ham. Mich hat keiner angerufen", erklärte der 30-Jährige. Auch sein Bruder und Berater Danijel habe sich in dieser Angelegenheit nicht gemeldet. "Er wäre der Erste, der mich anrufen würde, und das war nicht der Fall", stellte Arnautovic klar.

Daher gehe er mit der aktuellen Situation gelassen um. "Die Zeitungen nehmen sehr schnell und gern meinen Namen in den Mund, wenn es um einen Transfer geht, aber ich kann euch mit 100 Prozent versichern, dass da nichts Konkretes ist", sagte der Wiener Journalisten. "Vielleicht reden Leute darüber, es kann auch sein, dass ich auf irgendeiner Liste bin. Aber ich habe noch nichts Konkretes bekommen", fügte er hinzu.

Arnautovic: "Mein Italienisch ist noch perfekt"

An der Sprachbarriere sollte ein Wechsel in die jedenfalls nicht scheitern. "Mein Italienisch ist noch perfekt", schmunzelte Arnautovic. Der Offensivspieler war bereits 2009/10 bei Inter Mailand engagiert und holte dabei das Triple aus Meisterschaft, Pokal und . Damals kam er jedoch nur auf drei Liga-Einsätze als Einwechselspieler.

Zuletzt beendete Inter die Meisterschaft als Vierter und qualifizierte sich damit für die Champions League, was wiederum ein Anreiz für einen Wechsel sein könnte. Die Teilnahme an der Königsklasse würde ihn "auf jeden Fall" jucken, gab Arnautovic zu. "Aber jeder würde gern Champions League spielen. Ich bin sehr glücklich in der Premier League. Meine Tendenz ist nicht, meinen Bruder anzurufen und zu sagen: 'Hol' mich da sofort raus.'"