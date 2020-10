Marco Verratti: PSG-Abschied? "Was in der Zukunft ist, werden wir sehen"

Verratti möchte PSG nicht verlassen und sieht seine Zukunft beim französischen Meister. Auf einer Pressekonferenz bekannte er sich nun zum Verein.

Der italienische Nationalspieler Marco Verratti hat sich am Freitag zu einem Bekenntnis zu hinreißen lassen. Auf einer Pressekonferenz betonte der 27-Jährige, auch nach acht Jahren beim französischen Meister keine Abschiedsgedanken zu hegen.

"Am liebsten spiele ich Fußball, und ich tue es für eine Mannschaft, die große Ziele hat", so der zentrale Mittelfeldspieler, der betonte: "In diesen acht Jahren habe ich mit großen Champions gespielt, und es ist mir nicht in den Sinn gekommen, PSG zu verlassen. Mir geht es dort gut. Was in der Zukunft ist, werden wir sehen."

Verratti war zuletzt immer wieder Gegenstand von Transferspekulationen

Verratti war 2012 von Delfino Pescara zu Paris Saint-Germain gewechselt und gehört dort zu den Leistungsträgern. In den letzten Jahren war er deshalb mehrfach mit einem Abschied aus der französischen Hauptstadt in Verbindung gebracht worden. 2016 hat er sich offenbar mit mit dem FC Barcelona beschäftigt, zu einem PSG-Abschied kam es aber nicht.

Mehr Teams

Erst im Oktober vergangenen Jahres hat Verratti seinen Vertrag bis 2024 verlängert. In der aktuellen Saison kommt der 27-Jährige auf fünf Einsätze für PSG in der . Mit der italienischen Nationalmannschaft ist er am Sonntag (ab 20.45 Uhr bei DAZN) in der gegen gefordert.