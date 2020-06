ManUnited-Legende Paul Scholes verrät: Patrick Vieira war mein unangenehmster Gegenspieler

Während seiner Karriere bei ManUnited hatte Paul Scholes einige harte Gegenspieler. Gegen Patrick Vieira hatte er es jedoch am schwersten.

Paul Scholes hat verraten, dass Arsenal-Legende Patrick Vieira sein härtester Gegenspieler während seiner Zeit bei gewesen ist. "Als Spieler, gegen den ich gespielt habe, war Vieira brillant“, sagte der 43-Jährige im Podcast "A Goal In One".

Scholes führte aus: "Mit meiner Art zu spielen brauchte ich nie fitter, stärker oder körperlicher als mein Gegner sein. Ich war nie so ein Spielertyp, ich war ein Spieler, der die Bälle verteilt hat." So sei es schwer gewesen, an Vieira vorbeizukommen.

Paul Scholes über Patrick Vieira: "Es war merkwürdig, gegen ihn zu spielen, aber er war ein wirklich guter Spieler"

"Ich konnte Spieler mit einem Pass schlagen, aber Vieira, er war einfach so unbequem, so groß, so lang, so langbeinig. Gerade, wenn du dachtest, du hättest den Ball, würde er ihn dir vor der Nase wegschnappen“, sagte 66-fache englische Nationalspieler.

Mehr Teams

"Es war einfach so merkwürdig, gegen ihn zu spielen, aber er war ein wirklich guter Spieler. Er war nicht nur ein defensiver Spieler, er ist mit nach vorne gegangen, er konnte Tore schießen, er konnte Tore erzwingen", erklärte Scholes weiter: "Er hatte große Energie. Immer wenn Leute mich fragen, wer der unangenehmste Spieler ist, gegen den ich gespielt habe, ist es Vieira."

Zwischen 1996 und 2005 stand Vieira in 392 Partien für den auf dem Platz und erzielte dabei 33 Tore. Als Kapitän war der Franzose Anführer der "Invincibles", die in der Saison 2003/04 als bisher einzige Mannschaft ohne eine einzige Niederlage Englischer Meister wurden. Seit 2018 ist der Weltmeister von 1998 Trainer beim .