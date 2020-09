ManCity-Legende Yaya Toure träumt von Serie A: "Ich würde gerne in Italien spielen"

ManCity-Legende Yaya Toure sucht derzeit weiter einen neuen Klub und träumt dabei von der Serie A. Zuletzt hielt er sich bei Leyton Orient fit.

Routinier Yaya Toure denkt noch nicht an ein Karriereende und hofft auf ein Engagement in der . Seit seinem Vertragsende beim chinesischen Erstligisten Huanghai Anfang des Jahres ist der 37-Jährige vertragslos. Zuletzt hielt er sich beim League-Two-Klub Leyton Orient fit.

In einem Interview mit Tuttomercatoweb unterstrich Toure nun seine Ambitionen, noch einmal in Europa zu spielen. "Meine Karriere wird nicht ewig dauern, aber ich weiß, dass ich noch ein oder zwei Spielzeiten in mir habe", erklärte der ehemalige ManCity-Star.

Yaya Toure: "Wäre bereit für jede Herausforderung, die mir die Serie A stellt"

Er führte aus: "Ich würde gerne in spielen, da ich dort noch nie gespielt habe. (...) Ich wäre bereit für jede Herausforderung, die mir die Serie A stellt." Möglichen seien auch erneute Engagements in oder , an seine Zeit dort habe er "schöne Erinnerungen".

Bereits in der Vergangenheit bestand für Toure die Möglichkeit, in die Serie A zu wechseln. "Es stimmt, dass es Gespräche gab, als Roberto Mancini bei Inter war und ich für spielte. Aber dann ging es in eine andere Richtung", bestätigte der Mittelfeldspieler, der zwischen 2010 und 2013 mit Mancini bei den Citizens zusammenarbeitete.

Im Jahr 2018 endete für Toure nach acht Jahren das Kapitel Manchester. Seitdem folgten zwei kurze Gastspiele bei Piräus und Qingdao Huanghai.