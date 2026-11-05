Marc-Andre ter Stegen zeigt bei Ajax Amsterdam wieder regelmäßig seine Klasse. Mitspieler Tolu Arokodare hat den Torhüter nun auf durchaus kuriose Art und Weise gelobt.

"Ter Stegen macht mich im Training wahnsinnig", erklärte der Stürmer gegenüber der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws und führte aus: "Manchmal ist es unglaublich frustrierend, wenn man sieht, wie er einen Schuss nach dem anderen hält. Da will man ihn am liebsten schlagen."

Was auf den ersten Blick wie eine Drohung klingt, ist hingegen ausschließlich positiv gemeint. Der 34-Jährige, im Sommer per Leihe vom FC Barcelona nach Amsterdam gewechselt, ist die unangefochtene Nummer eins von Ajax. In 14 Einsätzen hielt er viermal die Null und verhinderte schon mit mehreren Glanztaten Gegentore.

So auch am Samstag, als er seiner Mannschaft einen 1:0-Sieg - nach Treffer von Arokodare - gegen AZ Alkmaar mit einer Parade vor einem späten Ausgleich bewahrte. Es war der gleichzeitig erste Triumph des Traditionsklub über den Rivalen seit fünf Jahren. Gleichwohl leistete sich ter Stegen seit seinem Wechsel auch schon die ein oder andere Unsicherheit.

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Marc-Andre ter Stegen: Nummer eins unter Jürgen Klopp?

Dennoch ernannte ihn Bundestrainer Jürgen Klopp zur vorläufigen Nummer eins. Der Keeper kam allerdings nur beim Debüt des Nachfolgers von Jürgen Klopp gegen die Niederlande in Amsterdam (1:1) zum Einsatz, machte beim 0:1 gegen Griechenland Platz für Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) und war dann nicht Teil des zweiten Kaders. Jonas Urbig (FC Bayern München) bekam in beiden Partien das Vertrauen - und zahlte dies mit starken Auftritten zurück.

In der vergangenen Saison hatte ter Stegen nach zahlreichen schweren Verletzungen sowie lauten Hintergrundgeräuschen seinen Stammplatz und Kapitänsamt bei Barca verloren und ging im Winter zunächst leihweise zum FC Girona, um sich die Chance auf eine WM-Teilnahme zu wahren. Nach nur zwei Einsätzen warf ihn jedoch eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zurück, die sogar eine Operation zur Folge hatte.

Eine Nominierung blieb bekanntlich aus - und ter Stegen verpasste zu allem Überfluss noch den Klassenerhalt mit Girona. Es war der erste Abstieg seiner Karriere. In Amsterdam kann ter Stegen hingegen wieder von Titeln träumen.

Ajax rangiert in der Eredivisie mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam auf Rang zwei. In der Conference League gab es nach der Auftaktniederlade gegen Hajduk Split zuletzt einen 2:0-Erfolg über Atalanta Bergamo. Am Donnerstag wartet der FC Midtjylland.