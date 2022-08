Manchester United buhlt angeblich um Yannick Carrasco von Atletico Madrid

Manchester United befindet sich weiter im Neuaufbau. Nun rückt angeblich Yannick Carrasco in den Mittelpunkt.

Manchester United hat nach dem gescheiterten Bieten um João Félix offenbar den nächsten Offensivstar von Atlético Madrid ins Visier genommen. Laut Bericht des Telegraph haben die Red Devils den Belgier Yannick Carrasco ins Visier genommen.

Der 28-Jährige könnte die Suche des abgestürzten englischen Rekordmeisters nach einem flexibel einsetzbaren Angreifer beenden. Auch Cody Gakpo von der PSV Eindhoven wurde zuletzt als möglicher Neuzugang gehandelt.

Manchester United scheiterte mit Angebot für João Félix

Zuletzt gab es Berichte aus Spanien, wonach United ein Mega-Angebot für Félix abgegeben hatte. Laut AS landete eine Offerte in Höhe von 130 Millionen Euro auf dem Schreibtisch der Verantwortlichen bei den Rojiblancos, doch die lehnten ab. Stattdessen verwies Atlético auf die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 350 Millionen Euro.

United hat inklusive des quasi fixen Transfers von Casemiro bislang vier Neuzugänge verpflichtet, ein Angreifer ist nicht darunter. Carrasco war erstmals 2015 zu Atlético gewechselt, spielte zwischenzeitlich aber zwei Jahre in China. In der vergangenen Saison kam der 57-malige belgische Nationalspieler auf 45 Pflichtspiele für das Team von Trainer Diego Simeone. Dabei gelangen ihm sechs Tore und sieben Vorlagen.